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Γιάννης Σπαλιάρας: Τα φιλιά και οι αγκαλιές με τη νέα του σύντροφο, Τάμτα στην Τιφλίδα

Ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Γεωργίας για να βρεθεί στο πλευρό της
Βασίλης Κοντζεδάκης
09.10.2026 | 09:00 UPD:09.10.2026, 09:30
Γιάννης Σπαλιάρας: Τα φιλιά και οι αγκαλιές με τη νέα του σύντροφο, Τάμτα στην Τιφλίδα

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Ο Γιάννης Σπαλιάρας ζει ένα μεγάλο έρωτα. Το μοντέλο, μετά το τέλος της τετραετούς σχέσης που διατηρούσε, φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και βιώνει ήδη μοναδικές στιγμές.

Όπως είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό, η νέα του σύντροφος ονομάζεται Τάμτα, είναι 28 ετών και κατάγεται από την Τιφλίδα.

Η σχέση τους μετρά περίπου ενάμιση μήνα, ενώ, όπως παραδέχτηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, η απόσταση είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνον.

Αυτές τις ημέρες το μοντέλο ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Γεωργίας για να βρεθεί στο πλευρό της και να απολαύσουν τρυφερές στιγμές μαζί.

Τα βίντεο με τους δυο τους να περιφέρονται στους δρόμους της πόλης και να περιηγούνται στα αξιοθέατά της δίνουν και παίρνουν στα social του.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Spaliaras (@gspaliaras)

govastiletto.gr – Γιάννης Σπαλιάρας: Το ταξίδι στη Γεωργία για τους γονείς της συντρόφου του

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