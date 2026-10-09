Γιάννης Σπαλιάρας: Τα φιλιά και οι αγκαλιές με τη νέα του σύντροφο, Τάμτα στην Τιφλίδα

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ζει ένα μεγάλο έρωτα. Το μοντέλο, μετά το τέλος της τετραετούς σχέσης που διατηρούσε, φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και βιώνει ήδη μοναδικές στιγμές.

Όπως είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό, η νέα του σύντροφος ονομάζεται Τάμτα, είναι 28 ετών και κατάγεται από την Τιφλίδα.

Η σχέση τους μετρά περίπου ενάμιση μήνα, ενώ, όπως παραδέχτηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, η απόσταση είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνον.