Όταν η Άννα Βίσση διαφήμιζε προϊόντα ευεξίας το 2017 – Το σποτ που είχε προκαλέσει αντιδράσεις

Η Άννα Βίσση μπορεί σήμερα να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας της πολυσυζητημένης κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, όμως πριν από σχεδόν μια δεκαετία η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε βρεθεί στο επίκεντρο για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο. Ήταν Μάρτιος του 2017 όταν η Ελληνίδα σταρ πρωταγωνίστησε σε ένα διαφημιστικό σποτ τηλεμάρκετινγκ για προϊόν αλόης, μια επιλογή που τότε είχε προκαλέσει μεγάλη έκπληξη στο κοινό της και είχε σχολιαστεί έντονα στα social media.

Η συγκεκριμένη διαφήμιση αφορούσε βιολογικό χυμό Aloe Vera και είχε διάρκεια περίπου 43 δευτερόλεπτα. Το σποτ προβλήθηκε κυρίως μέσα από τη συχνότητα του Epsilon, του τηλεοπτικού σταθμού στον οποίο εκείνη την περίοδο η Άννα Βίσση είχε τηλεοπτικό ρόλο, αφού συμμετείχε ως κριτής στο «Star Academy». Η παρουσία μιας τόσο αναγνωρίσιμης καλλιτέχνιδας σε μια κλασική διαφήμιση τηλεπώλησης ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις, με αρκετούς θαυμαστές της να εκφράζουν την έκπληξή τους, αλλά και τη δυσαρέσκειά τους για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Η εικόνα της Άννας Βίσση σε ένα διαφημιστικό αυτού του τύπου ξένισε τότε αρκετούς από τους θαυμαστές της, οι οποίοι είχαν συνηθίσει να τη βλέπουν σε μεγάλες μουσικές σκηνές, συναυλίες και τηλεοπτικές παραγωγές και όχι σε τηλεμάρκετινγκ για προϊόντα ευεξίας. Η αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονη, με τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο σποτ να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως.

Μάλιστα, η διαφήμιση δεν είχε την πορεία που θα περίμενε κανείς. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η Άννα Βίσση φέρεται να ζήτησε από το κανάλι να αποσυρθεί το συγκεκριμένο βίντεο. Ακολούθησε συνάντηση με τους συνεργάτες της και αποφασίστηκε να γυριστεί μια διαφορετική διαφήμιση, περισσότερο προσεγμένη και πιο κοντά στο προφίλ της τραγουδίστριας.

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