Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τον τραγικό θάνατο της συνομήλικης φίλης του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) , ενώ οι δύο νέοι βρίσκονταν σε χώρο εκδηλώσεων στα ανατολικά της πόλης, φέρονται να προμηθεύτηκαν και να έκαναν χρήση MDMA.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς το πρωί κατέληξε.

Η σύλληψη του 20χρονου και οι κατηγορίες

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.