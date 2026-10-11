Σοβαρό προβληματισμό στην Ουάσινγκτον φέρονται να έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Associated Press, η συζήτηση στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης έχει ανοίξει μετά από σειρά δημοσιευμάτων που αποδίδουν στην Γκιλφόιλ ανάρμοστη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί και η πλευρά της Γκιλφόιλ αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία.

«Εξαιρετικά οργισμένοι» Τραμπ και Ρούμπιο

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο AP υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του χαρακτήρα των εσωτερικών διαβουλεύσεων, ανέφερε ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Κατά την ίδια πηγή, η αμερικανική ηγεσία ενδέχεται να λάβει απόφαση για το μέλλον της Γκιλφόιλ μέσα στην εβδομάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή της.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα για σειρά επίσημων επαφών.

Η Γκιλφόιλ τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο και συμμετείχε στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις και εκδηλώσεις της επίσκεψής του, την ώρα που οι καταγγελίες γύρω από το πρόσωπό της είχαν ήδη αρχίσει να αποκτούν δημοσιότητα.

Ο ίδιος ο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε στην Αθήνα για σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, αρνήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι δεν θα συζητούσε το ζήτημα ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό.

Τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Σύμφωνα με το AP, η υπόθεση συνδέεται με σειρά ρεπορτάζ της Wall Street Journal, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί για πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργούν ζητήματα δεοντολογίας αλλά και πιθανής παραβίασης της αμερικανικής νομοθεσίας.

Μεταξύ άλλων, τα δημοσιεύματα αποδίδουν στην Γκιλφόιλ φερόμενη απειλή προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχή ακατάλληλων δώρων ή υπηρεσιών και χρήση της πολιτικής της επιρροής με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο των δημοσιευμάτων και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η Wall Street Journal είχε επίσης υποστηρίξει ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε από δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, προσφέροντας, κατά το δημοσίευμα, πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης. Η ίδια έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Το μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα παραμένει ανοιχτό, καθώς Τραμπ και Ρούμπιο φέρονται να εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους και να αναμένεται να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.