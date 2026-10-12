Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από ρωσικό πλήγμα σε ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από το πλήγμα, αργά το απόγευμα, σε αυτό το κτήριο των 25 ορόφων. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, από τους 11 τραυματίες οι τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις προηγουμένως γίνονταν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως πλέον συμβαίνουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.