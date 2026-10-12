Ο ρωσικός στρατός τον Σεπτέμβριο έχασε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς, νεκρούς και τραυματίες, εκ των οποίων οι νεκροί φθάνουν τους 28.000, αναφέρει σύμφωνα με το Bloomberg υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εν λόγω αξιωματούχου, την ίδια περίοδο οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ήταν περίπου 5.000 νεκροί και τραυματίες.

Ο ίδιος αποδίδει τις μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στις προσπάθειές του να συνεχίσει την επίθεση μέσω των περιοχών που σφυροκοπούνται διαρκώς από drones, το πυροβολικό και είναι διάσπαρτες από νάρκες.

Με φόντο αυτή την εικόνα, ο Ουκρανικός στρατός ανέκτησε περισσότερα από 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.