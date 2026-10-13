Οι Καθολικοί που υπηρετούν στον αμερικανικό στρατό δεν θα πρέπει να συμμετάσχουν στο απόσπασμα που θα εκτελέσει τον Νιντάλ Χασάν, τον δράστη του μακελειού στο Φορτ Χουντ, η θανάτωση του οποίου τον Δεκέμβριο σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά από το Πεντάγωνο, δήλωσε τη Δευτέρα ένας εξέχων αρχιεπίσκοπος.

Σε μια ανακοίνωση με ασυνήθιστα σκληρή διατύπωση, ο αρχιεπίσκοπος Τίμοθι Μπρόλιο, ο πνευματικός καθοδηγητής των Καθολικών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, παρουσιάζει τις αντιρρήσεις του στο άνευ προηγουμένου σχέδιο του υπουργείου Άμυνας να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση του Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 ανθρώπους στο Τέξας το 2009.

Ο Μπρόλιο σημείωσε ότι τέλεσε την κηδεία ενός από τα θύματα του Χασάν και θρήνησε για τη σφαγή. Όμως διερωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θέλουν «να μιμηθούν τους τρομοκράτες αυτού του κόσμου και να κάνουν δημόσιο θέαμα τη βάρβαρη θανάτων των αντιπάλων μας».

«Καλώ κάθε Καθολικό που έχει οριστεί στο εκτελεστικό απόσπασμα να ζητήσει την απαλλαγή του από την πράξη που είναι αντίθετη με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας», πρόσθεσε.

Οι στρατιωτικοί κανονισμοί επιτρέπουν στους στρατιώτες να εξαιρεθούν για θρησκευτικούς λόγους και ο Στρατός δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πώς θα επιλέξει τα μέλη του αποσπάσματος.

Η ανακοίνωση του υπουργού Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών, των διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση του Χασάν στο εκτελεστικό απόσπασμα αλλά είπε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοσή της. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντι Βανς, που έχει ασπαστεί τον Καθολικισμό, δήλωσε ότι αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, ο ίδιος δεν πρόκειται να το παρακολουθήσει.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής, ακόμη και για μια χώρα στην οποία εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Ουδέποτε έχει μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση θανατοποινίτη και ο στρατός δεν έχει εκτελέσει κανέναν στο απόσπασμα από το 1945. Ο Χασάν, 56 ετών σήμερα, κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον τραυματισμό του από αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι θέλει οι στρατιώτες να εκτελέσουν τον Χασάν την ώρα, την ημέρα και στην ίδια τοποθεσία όπου εκείνος εξαπέλυσε την πολύνεκρη επίθεσή του. Υποστήριξε ότι η δημοσιότητα θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο.

Ο Μπρόλιο διερωτήθηκε αν έχει αναρωτηθεί κανείς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ζωντανής μετάδοσης στα παιδιά. Ο στρατός των ΗΠΑ έχει καλή φήμη, σημείωσε, διερωτώμενος αν υπάρχει κάποιος λόγος «να βάζουμε (τους Αμερικανούς στρατιώτες) στο ίδιο τσουβάλι με τους τρομοκράτες, προβάλλοντας την εικόνα της εκτέλεσης ενός ανθρώπου σε αναπηρικό αμαξίδιο σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η δήλωση του Μπρόλιο δόθηκε στη δημοσιότητα λίγη ώρα μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα στη Ρώμη με τον πάπα Λέοντα, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ και το Πεντάγωνο για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στο Ιράν. Το Σάββατο, ο ποντίφικας καταδίκασε τη θανατική ποινή χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην περίπτωση του Χασάν.