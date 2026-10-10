Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τη θανάτωση, στο εκτελεστικό απόσπασμα, του στρατιωτικού ψυχιάτρου Νιντάλ Μαλίκ Χασάν που σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009, εφόσον μεταδοθεί ζωντανά, όπως έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο.

«Εάν μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα την παρακολουθήσω» είπε σε δημοσιογράφους από το Οχάιο όπου πραγματοποιεί προεκλογική περιοδεία.

«Δεν γνωρίζω αν όντως θα συμβεί αυτό», δηλαδή η ζωντανή μετάδοση, σημείωσε ο Βανς αναφερόμενος στην απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η οποία επικρίνεται δριμύτατα από τους Δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.