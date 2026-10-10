Ο Ολυμπακός διαθέτει επιθετικά υπερόπλα, ωστόσο για να πάει μακριά στην Euroleague, θα πρέπει να παίξει άμυνα.

Αυτό κατέστησε σαφές ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επιβλητική νίκη (89-66) των Πειραιωτών επί της Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, με τον Έλληνα κόουτς να στέκεται, μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, στη βελτίωση που παρουσίασε στο δεύτερο μέρος η ομάδα του στο αμυντικό κομμάτι.

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