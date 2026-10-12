«Μαύρα σύννεφα» συγκεντρώνονται πάνω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποπομπής της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αφορμή για τη δυσαρέσκεια που φέρεται να επικρατεί στην Ουάσιγκτον αποτελεί μια σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων (μεταξύ των οποίων και εκτενή ρεπορτάζ της Wall Street Journal) που εμπλέκουν την πρέσβειρα σε αμφιλεγόμενες και ενδεχομένως παράτυπες ενέργειες, τόσο πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει σειρά ρεπορτάζ για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της πρέσβειρας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι φέρεται να προσφέρθηκε να αξιοποιήσει την επιρροή της στην αμερικανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα την εξόφληση πιστωτικής κάρτας με οφειλή 100.000 δολαρίων.

Αντίστοιχα, αναφέρονται διάφορα σκηνικά με τα ταξίδια της στην Μύκονο και τον τρόπο που φερόταν στο προσωπικό της συνοδείας της. Χαρακτηριστικά της αυθαιρεσίας που της καταλογίζεται είναι το περιστατικό υποβιβασμού προσωπικού για εντελώς ασήμαντους λόγους. Αυτό λέγεται ότι συνέβη, όταν μετά από άκρατη κατανάλωση σαμπάνιας στην Ψαρρού, υποβίβασε τον επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας. Αιτία ήταν το γεγονός ότι εκείνος δεν απάντησε στο τηλέφωνο στις 4 τα ξημερώματα, όταν ήθελε να της φέρει περισσότερα παγάκια για το ποτό της, όπως γράφει η DailyMail.

Εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο AP, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με τις διαστάσεις που έχει λάβει το θέμα με την συμπεριφορά της πρέσβειρας και όσα της καταμαρτυρώνται. Μάλιστα, ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα στην επίσημη επίσκεψη του στην Αθήνα, αναγκάστηκε να τη υπερασπιστεί δημόσια, λέγοντας πως πρόκειται για μια «ισχυρή πρέσβειρα».

Οι καταγγελίες για ανάρμοστη συμεπριφορά της Κίμπερλι

Ο κατάλογος των καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι μακρύς. Μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατηγορείται πως:

Απείλησε αξιωματούχο της χώρας υποδοχής (Ελλάδας).

Αποδέχθηκε ακατάλληλα δώρα και υπηρεσίες.

Προσφέρθηκε να αξιοποιήσει την επιρροή της με αντάλλαγμα την εξόφληση προσωπικής πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, από δωρητή του Τραμπ (πριν την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της).

Προώθησε επιχειρηματικά συμφέροντα ελληνικής εταιρείας κατασκευών και ενέργειας.

Επέτρεψε σε δικό της εκπρόσωπο να παρευρίσκεται σε κλειστές, εμπιστευτικές διπλωματικές συναντήσεις.

Επιπλέον, βρετανικά μέσα (όπως η Daily Mail) έκαναν λόγο για σοβαρές εντάσεις και ρήξεις της πρέσβειρας με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Σε εγχώριο επίπεδο άλλωστε, η Κίμπερλι έχει απασχολήσει την επικαιρότητα αρκετά συχνά με τις εκκεντρικές εμφανίσεις που φρόντισε να «λανσάρει» με την φροντίδα του στυλίστα της, Fancy James. Είναι ο άνθρωπος που ταξίδεψε μαζί της από την Αμερική για να επιμελείται τις εμφανίσεις της και κατάφερε αρκετές φορές να πετύχει τον στόχο του, κάνοντας την πελάτισσά του να τραβάει τα βλέμματα.

Σιγή ιχθύος από την ίδια την πρέσβειρα

Μέχρι στιγμής, η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί των καταγγελιών, που της προσάπτουν τα δημοσιεύματα. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου της, αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει διαπράξει το παραμικρό επιλήψιμο ατόπημα.

Την ίδια ώρα, ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο AP πως ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη θέσει τις καταγγελίες στο μικροσκόπιο, αν και παραμένει ασαφές αν η διαδικασία αυτή έχει λάβει τη μορφή επίσημης έρευνας.

«Ήταν πάντα πολύ ευγενική» είπε ο Τραμπ

Νωρίτερα πάντως, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις φήμες που ακούγονται για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε: «Λυπάμαι γι’ αυτό. Είναι κρίμα. Δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα κάποια πράγματα σχετικά με αυτό, δεν γνωρίζω πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική».

Ο παρελθοντικός χρόνος στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έκανε τις φήμες για ενδεχόμενη καρατόμηση της Γκιλφόιλ να φουντώσουν. Στην Αθήνα πάντως, η αγάπη της για την νυχτερινή ζωή, τα μπουζούκια και η αδυναμία της στον Κωνσταντίνο Αργυρό είναι γνωστή από καιρό. Η ίδια είχε εμφανιστεί απαστράπτουσα στο πάρτι του και είχε δηλώσει πως σκοπεύει να γίνει κουμπάρα του.

Οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα αναμένεται να ληφθούν από την ηγεσία της αμερικανικής κυβέρνησης μέσα στις επόμενες ημέρες.

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