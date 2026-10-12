Με λιγότερο από δυο μήνες παρουσίας στο αγγλικό πρωτάθλημα , ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο περιζήτητους τερματοφύλακες της αγοράς.

Οι εμφανίσεις του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, στο τέρμα της Χαλ έχουν «μαγέψει» τους Άγγλους και σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «The Sun», η Χαλ προετοιμάζεται για συζητήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες στα μέσα Νοεμβρίου.

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