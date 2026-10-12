Αυξάνονται τα προβλήματα για τη Μαρσέιγ, που υποδέχεται την Πέμπτη 15/10 στις 22:00 στο «Βελοντρόμ» τον Ολυμπιακό για το Europa League.

Ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ τραυματίστηκε στο ματς της Δανίας με την Ουαλία στο Nations League, ύστερα από μόλις δέκα λεπτά και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες. Ο Μπρούνο Ζενεζιό παραδέχθηκε ότι ο Δανός μέσος είναι πολύ δύσκολο να προλάβει την εβδομάδα που έρχεται, με τη Μαρσέιγ να τον περιμένει στην καλύτερη περίπτωση για το παιχνίδι με τη Χάβρη στις 25/10.

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