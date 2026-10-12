Οι Γκόλντεν Στέιτ επενδύουν στο μέλλον, προσφέροντας στον Μπράντιν Ποτζιέμσκι πενταετή επέκταση συμβολαίου συνολικής αξίας 110 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 23χρονος γκαρντ που επιλέχθηκε στο Νο9 του ντραφτ του ΝΒΑ ρο 2023 έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι του ρόστερ της ομάδας. Συγκεκριμένα την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13,8 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ, ενώ ήταν ένας από τους 18 πάιχτες της λίγκας που συμμετείχαν και στους 82 αγώνες της κανονικής περιόδου.

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