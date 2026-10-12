Τη δικαστική οδό επιλέγει ο Ανδρέας Τεττέη, με τη στήριξη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Κωστή Ραπτόπουλου που αφορούν τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι αναφορές του γνωστού δημοσιογράφου και σχολιαστή περιλάμβαναν προσωπικούς υπαινιγμούς και ισχυρισμούς για την ιδιωτική ζωή του Τεττέη, οι οποίοι κρίθηκαν προσβλητικοί και αναληθείς από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

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