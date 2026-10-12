Ένα εντυπωσιακό κατασκευαστικό έργο μεγάλης κλίμακας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Στη θέση του παλαιού χώρου στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (P1) κατασκευάζεται το νέο επταώροφο στεγασμένο πάρκινγκ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον μεγαλύτερο στεγασμένο χώρο στάθμευσης στην Ελλάδα. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και σήμερα, τον Οκτώβριο του 2026, έχει περάσει στη φάση της ανωδομής με την ύψωση του μεταλλικού σκελετού. Με συνολική επιφάνεια 98.600 τετραγωνικών μέτρων —έκταση που ισοδυναμεί με περίπου 14 γήπεδα ποδοσφαίρου—, μήκος 200 μέτρων, πλάτος 67 μέτρων και θεμελίωση σε 380 πασσάλους, το κτίριο θα προσφέρει συνολικά 3.365 θέσεις στάθμευσης.

Κατανομή ορόφων, παροχές και χρονοδιάγραμμα

Η αρχιτεκτονική δομή του νέου συγκροτήματος προβλέπει την κατανομή των ορόφων σε διαφορετικές χρήσεις. Πέντε από τους ορόφους θα εξυπηρετούν τους οδηγούς που επιλέγουν στάθμευση μικρής ή μεγάλης διάρκειας, ενώ οι υπόλοιποι δύο όροφοι θα φιλοξενούν τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, συγκεντρώνοντας τις δραστηριότητές τους σε έναν ενιαίο χώρο.

Επιπλέον, το κτίριο θα περιλαμβάνει χώρους γραφείων, εγκαταστάσεις πλυσίματος οχημάτων, υπόγειο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και απευθείας σύνδεση με τον κύριο αεροσταθμό μέσω του επιπέδου των Αφίξεων και των Αναχωρήσεων. Την υλοποίηση έχει αναλάβει η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ–REDEX με προϋπολογισμό 88 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η ολοκλήρωση αναμένεται έως τα τέλη του 2027.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης επιβάλλει νέες υποδομές

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη υποδομή καθίσταται επιτακτική λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της επιβατικής κίνησης. Το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 διακινήθηκαν 27,31 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με το 2025, ενώ πραγματοποιήθηκαν 227.173 πτήσεις.

Τι ισχύει προσωρινά για τη στάθμευση των οχημάτων

Μέχρι την παράδοση του νέου κτιρίου, οι οδηγοί εξυπηρετούνται από τον μεταφερόμενο χώρο Short Term 1 εντός του πάρκινγκ Μακράς Διάρκειας, ο οποίος απέχει πέντε λεπτά περπάτημα από τον αεροσταθμό και προσφέρει 30 λεπτά δωρεάν στάθμευση (έως δύο φορές την ημέρα). Παράλληλα, οι μοτοσικλέτες σταθμεύουν δωρεάν σε ειδική περιοχή του Long Term, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων διαθέτουν 14 φορτιστές ΔΕΗ blue, ενώ το Economy Parking (P4) λειτουργεί στο Εμπορικό Πάρκο αποκλειστικά με ηλεκτρονική κράτηση και μεταφορά μέσω δωρεάν λεωφορείου.