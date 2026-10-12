Η Kim Kardashian έφερε αέρα υψηλής ραπτικής στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Marina Bay Street Circuit.

Η δημοφιλής τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον σύντροφό της, Lewis Hamilton, με τις κοινές τους εμφανίσεις να επιβεβαιώνουν πλέον ανοιχτά τη σχέση τους. Τα βλέμματα, ωστόσο, έκλεψε η στυλιστική της επιλογή. Πιστή στην αδυναμία της για vintage δημιουργίες μεγάλων οίκων, η Kim επέλεξε ένα μεταξωτό maxi φόρεμα από το αρχείο του Roberto Cavalli, το οποίο ξεχώριζε για τα έντονα floral μοτίβα και τα σχέδια εμπνευσμένα από φτερά παγωνιού.

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Το φόρεμα παρέπεμπε στην εμβληματική συλλογή του 2003, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική του Ιταλού σχεδιαστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024. Τα ιδιαίτερα prints, η ρευστή υφή του μεταξιού και ο vintage χαρακτήρας της δημιουργίας συνέθεταν ένα σύνολο που ξεχώριζε μέσα στο δυναμικό περιβάλλον της Formula 1.

Άλλωστε, η Kim Kardashian έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην archival fashion, επαναφέροντας συχνά στο προσκήνιο δημιουργίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της μόδας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μόδα συναντά πλέον τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς τα Grand Prix έχουν εξελιχθεί σε σημεία συνάντησης κορυφαίων αθλητών, celebrities και μεγάλων οίκων μόδας.

εμφάνισή της δεν ήταν, πάντως, η μοναδική στιγμή που τράβηξε την προσοχή. Η Kim Kardashian παρακολούθησε τον αγώνα από τον χώρο της Ferrari, ενώ μετά το τέλος του Grand Prix, στο οποίο ο Lewis Hamilton κατέκτησε την έκτη θέση, οι δυο τους μοιράστηκαν μια τρυφερή αγκαλιά.

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Η σχέση τους απασχολεί τα διεθνή μέσα από τον Φεβρουάριο του 2026, με τις κοινές εμφανίσεις τους να γίνονται ολοένα συχνότερες. Αυτή τη φορά, η Σιγκαπούρη αποτέλεσε το σκηνικό για ακόμη μία δημόσια στιγμή τους, με τη μόδα και τον αθλητισμό να συναντιούνται μακριά από τα συνηθισμένα κόκκινα χαλιά.

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