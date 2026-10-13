Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στον Λευκώνα Σερρών, όταν ένα γιγάντιο έντομο έκανε την εμφάνισή του σε τοπική καφετέρια, όπου εντοπίστηκε από την Βαλεντίνα Τουλγαρίδου.

Αν και η αρχική του εικόνα παρέπεμπε σε μια γιγαντιαία κατσαρίδα, η αναγνώριση του είδους αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον λιθόκερο (Lethocerus patruelis της οικογένειας Belostomatidae).

Ο λιθόκερος αποτελεί το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης και έναν δεινό θηρευτή των γλυκών νερών, ο οποίος διαβιεί κυρίως σε πλούσιους υδροβιότοπους.

Η εμφάνιση αυτή καταγράφεται στις Σέρρες μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2022 είχε εντοπιστεί αντίστοιχο έντομο από τον επιχειρηματία Ηλία Καρπουχτσή στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης.

Στο παρελθόν, ο λιθόκερος έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Λάρισα, ο Βόλος και η Κομοτηνή, προκαλώντας κάθε φορά έκπληξη λόγω του ότι το φυσικό του περιβάλλον είναι οι υδροβιότοποι.

Χαρακτηριστικά, συνήθειες και επικινδυνότητα

Είδος και Μέγεθος: Είναι ημίπτερο έντομο της οικογένειας Belostomatidae (Lethocerus patruelis) και το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο στην Ευρώπη, φτάνοντας σε μήκος ακόμα και τα 12 εκατοστά.

Ικανότητες Μετακίνησης: Κολυμπάει με εξαιρετική ταχύτητα στο νερό, ενώ παράλληλα διαθέτει την ικανότητα να πετάει για να μετακινείται ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές νερού.