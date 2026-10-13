Επεισόδιο με πρωταγωνιστές έξι νεαρούς από το Σουδάν και μια παρέα Ελλήνων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όλα ξεκίνησαν στο προαύλιο της περιοχής, όπου βρίσκονταν οι έξι αλλοδαποί, ηλικίας από 19 έως 26 ετών, οι οποίοι έχουν λάβει άσυλο στη χώρα μας. Απέναντί τους καθόταν μια παρέα νεαρών Ελλήνων. Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ένας νεαρός Έλληνας πέρασε από το σημείο και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας από τους Σουδανούς τον κοίταξε.

Όταν εκείνος αντέδρασε ρωτώντας «τι με κοιτάς;», ο Σουδανός φέρεται να του επιτέθηκε με μια γροθιά. Ο νεαρός έτρεξε προς την παρέα του, η οποία άρχισε να απομακρύνεται, ενώ οι έξι αλλοδαποί σηκώθηκαν από τη θέση τους.

Επίθεση με καλώδιο στον 22χρονο

Στο σημείο επιχείρησε να παρέμβει ένας 22χρονος Έλληνας, με σκοπό να ηρεμήσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την κλιμάκωση της συμπλοκής. Ωστόσο, βρέθηκε ο ίδιος στο στόχαστρο της ομάδας των έξι, οι οποίοι φέρονται να του επιτέθηκαν συλλογικά και να τον χτύπησαν, μεταξύ άλλων, με ένα καλώδιο.

Ευτυχώς, ο 22χρονος δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο προχώρησε στη σύλληψη και των έξι εμπλεκόμενων αλλοδαπών.

Η δικογραφία και οι εκτιμήσεις των αρχών

Την υπόθεση ανέλαβε το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βασικό στοιχείο για την ποινική αξιολόγηση του περιστατικού δεν ήταν τόσο η έκταση των τραυμάτων του 22χρονου, όσο το γεγονός ότι δέχθηκε επίθεση από έξι άτομα ενώ ήταν μόνος του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έξι συλληφθέντες δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για ανάλογη συμπεριφορά και περιγράφονται ως άτομα χαμηλών τόνων. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει τις αρχές στην εκτίμηση ότι ενδεχομένως να είχαν προηγηθεί άλλα περιστατικά ή προκλήσεις σε βάρος τους από διαφορετικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση έντασης που εκδηλώθηκε βίαια με αφορμή το συγκεκριμένο συμβάν.

Πηγή: cretalive