Πολιτική θύελλα σε Ουάσιγκτον και Αθήνα έχει πυροδοτήσει η αποκάλυψη της Wall Street Journal σχετικά με την εμπλοκή της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε οικονομικό σκάνδαλο με χορηγό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της από το διπλωματικό της πόστο.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει επίσημο αίτημα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Δημόσια παραδοχή Τραμπ: «Σκέφτομαι την απομάκρυνσή της»

Τέλος στις φήμες και τις εικασίες έβαλε ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις που πραγματοποίησε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη: «Κανένα αίτημα στο ΥΠΕΞ»

Στις εξελίξεις τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά παρακολουθεί το θέμα χωρίς να παρεμβαίνει στις εσωτερικές αποφάσεις της αμερικανικής διοίκησης.

«Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο ούτε σε δηλώσεις ούτε σε δημοσιεύματα, άλλωστε δεν είναι απόφαση. Εμείς συνεχίζουμε και έχουμε την υψηλότερη δυνατή συνεργασία με τον στρατηγικό μας σύμμαχο που είναι οι ΗΠΑ. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε πανηγυρικά και στην πράξη όσα λέμε», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, έπειτα από σχετική ενημέρωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχετικό αίτημα ούτε έχει συζητηθεί οτιδήποτε με τις ελληνικές αρχές, καταλήγοντας πως η Αθήνα συνεχίζει να συνεργάζεται σε ανώτατο επίπεδο με τις επιλογές των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη:

Οι αποκαλύψεις της WSJ και η απάντηση Γκιλφόιλ

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε το ποσό των 100.000 δολαρίων από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, προκειμένου να καλύψει προσωπικές οικονομικές υποχρεώσεις και έξοδα πιστωτικής κάρτας.

Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα διπλωμάτης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί αθέμιτης απαίτησης, ισχυριζόμενη ότι: