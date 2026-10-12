Toυ Πολύβιου Κανέ

Μια απλή ματιά στην κτηματαγορά του πιο ακριβού δρόμου της πρωτεύουσας αρκεί για να αναδείξει τις τεράστιες αντιφάσεις που πολλές φορές κρύβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες γνωστών Ιδρυμάτων. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης έρευνάς μας, ρεπόρτερ του Zougla.gr εντόπισε ένα εντυπωσιακό ακίνητο το οποίο ανήκει ιδιοκτησιακά στο Γηροκομείο Αθηνών και βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου 32.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευρύχωρο χώρο, συνολικής επιφάνειας 172 τετραγωνικών μέτρων, για τον οποίο ζητείται το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 3.000 ευρώ μηνιαίως, προκειμένου να ενοικιαστεί. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν αποτελεί απλώς μια τυχαία αγγελία στο χώρο του real estate, αλλά την πιο χειροπιαστή απόδειξη του τεράστιου οικονομικού μεγέθους που διαχειρίζεται το Ίδρυμα.

Ο πραγματικός λόγος της δημοσιογραφικής έρευνας

Η αποκάλυψη για το συγκεκριμένο ακίνητο-φιλέτο δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση στο γιατί η ηλεκτρονική μας εφημερίδα έχει εστιάσει με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στα πεπραγμένα του Γηροκομείου Αθηνών. Όταν ένας φορέας έχει υπό τον έλεγχό του μια τόσο μεγάλη περιουσία, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες ακίνητα τεράστιας εμπορικής αξίας, ο δημόσιος έλεγχος και η απόλυτη διαφάνεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτη ανάγκη.

Το διαμέρισμα της οδού Βουκουρεστίου είναι ένα μικρό δείγμα της περιουσίας που βρίσκεται στα χέρια της Διοίκησης. Η ανάδειξη τέτοιων περιουσιακών στοιχείων εξηγεί απόλυτα το δημοσιογραφικό μας ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα χρήματα και τα κτήρια του Ιδρύματος.

Το οξύμωρο με τα απλήρωτα δεδουλευμένα

Εδώ ακριβώς όμως εντοπίζεται και το μεγάλο ηθικό ζήτημα που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά στην κοινή γνώμη. Πριν από λίγο καιρό, το Zougla.gr φιλοξένησε τις αγωνιώδεις φωνές εργαζομένων του Ιδρύματος, οι οποίοι προχώρησαν σε εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του προσωπικού, η Διοίκηση τους χρωστάει χρήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς γίνεται ένας οργανισμός που εισπράττει ή δύναται να εισπράξει χιλιάδες ευρώ από πολυτελή ακίνητα, να καταγγέλλεται πως χρωστάει σε εργαζόμενους.

Η αντίφαση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνάς μας, η οποία φυσικά συνεχίζεται.

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