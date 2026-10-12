Στα εξωτικά νησιά Φίτζι βρέθηκε η Μαρίνα Βερνίκου, προσθέτοντας ακόμα έναν μαγευτικό προορισμό στη συλλογή των ταξιδιωτικών της εμπειριών. Η καταξιωμένη φωτογράφος και επιχειρηματίας, η οποία αντλεί διαρκώς έμπνευση από το φυσικό τοπίο και τις τοπικές κουλτούρες, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εντυπωσιακά φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο από τις ειδυλλιακές παραλίες του Ειρηνικού, χαρίζοντάς τους μοναδικές εικόνες.

«Αυτή τη φορά βρέθηκα στα πανέμορφα νησιά Φίτζι, στην άλλη άκρη του κόσμου. Υπέροχες παραλίες, καταγάλανα νερά και άνθρωποι που είναι αληθινά χαρούμενοι και ευγενικοί. Νιώθω πραγματικά τυχερή που έχω την ευκαιρία να γνωρίζω τόσα διαφορετικά μέρη και να γεμίζω τη ζωή μου με εμπειρίες. Και όσο κι αν ταξιδεύω, ένα πράγμα παραμένει σταθερό.: η αγάπη μου για την Ελλάδα. Καμία χώρα δεν συγκρίνεται με την πατρίδα μας!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Vernicos Collection (@marinavernicos)

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