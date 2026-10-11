Μια ιδιαίτερα θερμή εκδήλωση αγάπης προς τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση εστιάζοντας στην οικογενειακή της ευτυχία, απάντησε σε σχόλιο διαδικτυακής της ακολούθου που της ζητούσε να προσέχει τον «γελαστό» σύζυγό της.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και θέλησε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της.

«Τον λατρεύω! Όλοι μας τον αγαπάμε», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την απάντησή της με πέντε κόκκινες καρδιές.

Αυτές τις ημέρες το ζευγάρι απολαμβάνει ένα ρομαντικό ταξίδι στη Νότια Γαλλία. Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος επέλεξαν την Προβηγκία για μια φθινοπωρινή απόδραση, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές μακριά από την Αθήνα.

Ανάμεσα στους προορισμούς που έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής είναι και το εντυπωσιακό Château de La Gaude, στην περιοχή Aix-en-Provence, με τους καταπράσινους αμπελώνες και τους επιβλητικούς κήπους.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος μετρούν περισσότερα από 15 χρόνια κοινής πορείας και έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Μαρίνα. Παρότι διατηρούν διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, η παρουσιάστρια επιλέγει κατά καιρούς να μοιράζεται μικρές στιγμές από την οικογενειακή τους καθημερινότητα.

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Το πολυτελές κτήμα όπου ταξίδεψε με τον Μάκη Παντζόπουλο στην Προβηγκία