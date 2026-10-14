Ο Pedro Pascal έχει τον δικό του τρόπο να ξεχωρίζει στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας looks με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και προσωπικό χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον στράφηκε εξίσου και στην αδελφή του, Lux, με την οποία πραγματοποίησε μια κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο που συνδύαζε δύο διαφορετικές στιλιστικές προσεγγίσεις.

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, τα δύο αδέλφια έδωσαν το «παρών» στην προβολή της ταινίας Behemoth! στο BFI London Film Festival.

Οι ενδυματολογικές τους επιλογές είχαν διαφορετικό ύφος, αλλά συνδέονταν μέσα από μια διακριτική χρωματική αναφορά, αποδεικνύοντας ότι ο συντονισμός δεν απαιτεί απαραίτητα πανομοιότυπα σύνολα.

Η εντυπωσιακή δημιουργία Chanel της Lux

Η Lux επέλεξε ένα φόρεμα από τη συλλογή Chanel για το Φθινόπωρο του 2026, με χαμηλή μέση και φούστα σε bubble γραμμή. Οι έντονοι όγκοι στα πλαϊνά διαμόρφωναν μια γλυπτική σιλουέτα κλεψύδρας, χαρίζοντας στο σύνολο κίνηση και θεατρικότητα.

Από την άλλη πλευρά, ο Pedro Pascal κινήθηκε σε πιο χαλαρούς τόνους. Συνδύασε ένα ελαφρώς τσαλακωμένο πουκάμισο με γκρι παντελόνι, ενώ φόρεσε ένα μπεζ σακάκι ριγμένο στους ώμους, σαν κάπα.

Η μπορντό ζώνη αποτέλεσε τη λεπτομέρεια που έφερε το look του πιο κοντά στη χρωματική παλέτα της αδελφής του.

Το styling trick που ένωσε τις δύο εμφανίσεις

Το ενδιαφέρον δεν βρισκόταν μόνο στις ξεχωριστές επιλογές τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα δύο looks συμπλήρωναν το ένα το άλλο. Η Lux υιοθέτησε μια πιο εντυπωσιακή, fashion-forward προσέγγιση, ενώ ο Pedro παρέμεινε πιστός στο ανεπιτήδευτο στιλ του.

Μια μικρή χρωματική λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να δημιουργήσει συνοχή, χωρίς να περιορίσει την προσωπικότητα του καθενός.

Πρόκειται, άλλωστε, για ένα εύκολο styling tip που μπορεί να εφαρμοστεί και στην καθημερινότητα: δύο σύνολα δεν χρειάζεται να είναι ίδια για να ταιριάζουν μεταξύ τους.

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