Η Σοφία Φιλιππίδου μίλησε για τον ρόλο που υποδύθηκε στην επιτυχημένη σειρά «Δύο Ξένοι», αποκαλύπτοντας πως ο χαρακτήρας της είχε ως σημείο αναφοράς την Αγγελική Νικολούλη.

Όπως εξήγησε, μάλιστα, είχε δεχτεί την πρόταση να γίνει ξανθιά, προκειμένου να παραπέμπει περισσότερο στη γνωστή δημοσιογράφο, αλλά αρνήθηκε.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Rainbow Mermaids, η οποία δημοσιεύτηκε στο YouTube την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ηρωίδα που ενσάρκωσε στη σειρά.

Η πρόταση να γίνει ξανθιά και η δική της αντίδραση

Παρότι ο συγκεκριμένος ρόλος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό, η ίδια παραδέχτηκε πως δεν συμφωνούσε με όλες τις πτυχές του. Όπως αποκάλυψε, υπήρχε σαφής αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, ενώ η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της ήταν μία από τις προτάσεις που δεν θέλησε να ακολουθήσει.

«Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ, αλλά εμένα δεν μου άρεσε πολύ. Βεβαίως είχε αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, μου είχαν πει να είμαι ξανθιά και είπα όχι, έκανα αντίσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Φιλιππίδου.

«Ήταν έξαλλη, εγώ στη ζωή μου δεν είμαι έτσι»

Η ηθοποιός στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ήταν γραμμένος ο χαρακτήρας της, εξηγώντας ότι η ένταση και οι εκρηκτικές αντιδράσεις της ηρωίδας την έφερναν έξω από τα προσωπικά της όρια.

«Δεν μου άρεσε εμένα που έπρεπε τόσο πολύ να είμαι έξαλλη. Έδινα και χαστούκια. Ο κόσμος όμως το αγαπάει πάρα πολύ. Ήταν έξαλλη, εγώ στη ζωή μου δεν είμαι έτσι», κατέληξε.

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