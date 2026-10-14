Για τη ζωή του στις Βρυξέλλες, την οικογένειά του, αλλά και τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Νίκος Αναδιώτης στην κάμερα του Happy Day.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επίσκεψη του τραγουδιστή στο Άγιον Όρος, αποκαλύπτοντας πως ακολούθησε συγκεκριμένες συμβουλές που είχε λάβει.

Η ζωή στις Βρυξέλλες και η απόσταση από την οικογένεια

Ο Νίκος Αναδιώτης περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την προσαρμογή του στη νέα καθημερινότητα, εξηγώντας πως η ζωή του έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που ανέλαβε τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη προσαρμογή και σε σημείο τέτοιο που φανταζόμουν εκείνη την εποχή ότι δεν θα φτάσω να ζω τόσο άνετα όσο σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του, προσπαθεί να επιστρέφει στην Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Όπως εξομολογήθηκε, η σύζυγός του, Βασιλική, επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής φροντίδας των παιδιών τους, κάτι που θα ήθελε να αλλάξει.

Η επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος

Ο ευρωβουλευτής μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με εξαιρετικό χαρακτήρα και μεγάλη διάθεση προσφοράς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο τραγουδιστής στο Άγιον Όρος το περασμένο καλοκαίρι, μέσω κοινού τους φίλου.

Όπως αποκάλυψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ακολούθησε τις συμβουλές που του είχαν δοθεί, επισκέφθηκε συγκεκριμένο μέρος και προχώρησε σε ενέργειες που συνδέονται με την πίστη του.

«Με μεγάλη ευλάβεια έκανε αυτά που άκουσε», είπε ο Νίκος Αναδιώτης, προσθέτοντας πως ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε και μίλησε ανοιχτά για τον Χριστό και την πίστη του.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να κρίνει τη ζωή του τραγουδιστή, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν στενοί φίλοι ούτε είναι αρμόδιος να αξιολογήσει τις προσωπικές του επιλογές.

Κλείνοντας, ο Νίκος Αναδιώτης εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος, όσο και η Βασιλική τον γνώριζαν και είχαν εκτιμήσει την καλοσύνη του.

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