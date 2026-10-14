Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές που έζησαν μαζί, αναπολώντας τα χρόνια που τους συνέδεαν και εκφράζοντας τη δυσκολία της να αποδεχτεί πως δεν θα τον ξαναδεί.

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον τραγουδιστή.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναλάβει τον ρόλο του κουμπάρου, καθώς και εικόνες από επισκέψεις της στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν.

Το συγκινητικό μήνυμα και το τραγούδι «Καμικάζι»

Η ηθοποιός επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Καμικάζι», γράφοντας λόγια που αποτυπώνουν τον πόνο της για την απώλειά του.

«Είναι κι αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ πως δεν θα σε ξαναδώ κι ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μέσα από τις φωτογραφίες και τα λόγια της, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αναφέρθηκε στη στενή σύνδεση που είχε με τον τραγουδιστή, αποτυπώνοντας τη συγκίνηση και τη νοσταλγία της για τις στιγμές που μοιράστηκαν.

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