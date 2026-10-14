Με μια σύντομη ενημέρωση διάρκειας μόλις 14 λεπτών έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο βήμα του Λευκού Οίκου η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Κέιτι Ζακαράια, με την παρουσία της να προκαλεί έντονα σχόλια στον αμερικανικό και βρετανικό Τύπο.

Η Ζακαράια, η οποία διαδέχθηκε την Καρολάιν Λέβιτ, απάντησε σε μόλις τρεις ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ μεγάλο μέρος της ενημέρωσης βασίστηκε σε προετοιμασμένες σημειώσεις και στην παρουσίαση των θέσεων και των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τραμπ. Το Associated Press επιβεβαιώνει ότι η πρώτη ενημέρωσή της ήταν ιδιαίτερα σύντομη και περιορισμένη ως προς τον αριθμό των ερωτήσεων.

Ο Guardian, σε ιδιαίτερα σκωπτικό σχόλιό του, περιέγραψε την παρουσία της ως «ρομποτική», παρομοιάζοντάς την με avatar τεχνητής νοημοσύνης και δίνοντάς της το σαρκαστικό προσωνύμιο «Zachbot». Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί σχολιασμό του βρετανικού μέσου και όχι ουδέτερη αποτίμηση της εμφάνισής της.

Η σύντομη ενημέρωση και οι λίγες ερωτήσεις

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου εμφανίστηκε στην κατάμεστη αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου και ξεκίνησε με εκτενή αναφορά στην ατζέντα και στα επιτεύγματα που αποδίδει η κυβέρνηση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την ενεργειακή πολιτική, τους δασμούς, την οικονομία και τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Guardian σχολίασε επικριτικά τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε τις σημειώσεις της, τις παύσεις και τις κινήσεις της, υποστηρίζοντας ότι έδειχνε εμφανώς άβολη κατά την πρώτη της παρουσία μπροστά στους δημοσιογράφους.

Η Ζακαράια δέχθηκε ερωτήσεις αρχικά από το Breitbart και στη συνέχεια από το Fox News, πριν ολοκληρώσει την ενημέρωση έπειτα από ερώτηση της Daily Mail.

Η ερώτηση για τις πληροφορίες προς την Ουκρανία

Ο ανταποκριτής του Fox News, Πίτερ Ντούσι, τη ρώτησε εάν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Η νέα εκπρόσωπος δεν έδωσε άμεση απάντηση, σημειώνοντας ότι θα επανέλθει με ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.

Η στιγμή αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Guardian ως ακόμη ένα παράδειγμα της περιορισμένης διάδρασης της Ζακαράια με τους δημοσιογράφους κατά την πρώτη της εμφάνιση.

Η ανακοίνωση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η σημαντικότερη είδηση της ενημέρωσης προέκυψε, πάντως, όταν η Ζακαράια ρωτήθηκε για την υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τη Γκιλφόιλ να αποχωρήσει από τη θέση της.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από δημοσιεύματα και καταγγελίες για ενδεχόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας. Η Γκιλφόιλ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι υπέβαλε τελικά την παραίτησή της μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου.

Παρά το γεγονός ότι η ενημέρωση είχε περιορισμένη διάρκεια και περιεχόμενο, η συγκεκριμένη ανακοίνωση προκάλεσε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα από όσα ειπώθηκαν στο briefing.

Το λεκτικό ολίσθημα για τον σύζυγό της

Η Ζακαράια ρωτήθηκε επίσης πώς σκοπεύει να συνδυάσει τις αυξημένες απαιτήσεις της νέας της θέσης με την οικογένειά της και τα τέσσερα παιδιά της.

Απαντώντας, υπογράμμισε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό να συνεχίσει να περνά χρόνο με τα παιδιά της, ενώ σε κάποιο σημείο υπέπεσε σε λεκτικό ολίσθημα, αναφερόμενη αρχικά στον «πρόεδρό μου» αντί για τον «σύζυγό μου», πριν διορθώσει αμέσως τη φράση της. Το περιστατικό καταγράφηκε και από το AP.

Η ίδια τόνισε ότι η επιλογή της για τη θέση, παρά το γεγονός ότι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, δείχνει –κατά την άποψή της– ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου.

Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου

Η Κέιτι Ζακαράια ανέλαβε τη θέση μετά την αποχώρηση της Καρολάιν Λέβιτ και αποτελεί τη νέα βασική φωνή της κυβέρνησης απέναντι στους δημοσιογράφους.

Πριν από την τοποθέτησή της στον Λευκό Οίκο είχε εργαστεί ως εκπρόσωπος στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και είχε περάσει από τον όμιλο Trump Media and Technology Group, στον οποίο ανήκει και το Truth Social. Διαθέτει επίσης πτυχίο Νομικής από το Pepperdine University.

Η επιλογή της είχε προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσε ένα από τα περισσότερο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ομάδας επικοινωνίας του Τραμπ.

Ο Guardian μιλά για «Zachbot»

Το πιο αιχμηρό σχόλιο για την πρεμιέρα της ήρθε από τον Guardian, ο οποίος χρησιμοποίησε επανειλημμένα τον χαρακτηρισμό «Zachbot» και παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση ως ασυνήθιστα άκαμπτη και μηχανική.

Το βρετανικό μέσο συνέκρινε μάλιστα σκωπτικά την εικόνα της με την αποκαλούμενη «κοιλάδα του αλλόκοτου» (uncanny valley), όρο που χρησιμοποιείται για μορφές που μοιάζουν σχεδόν ανθρώπινες αλλά προκαλούν αμηχανία εξαιτίας μικρών αφύσικων χαρακτηριστικών.

Πέρα όμως από τους σαρκαστικούς χαρακτηρισμούς και τις πρώτες κριτικές, η ουσιαστικότερη εξέλιξη της πρεμιέρας της ήταν η δημόσια επιβεβαίωση ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, μια ανακοίνωση που τελικά επισκίασε την ίδια την πρώτη εμφάνιση της νέας εκπροσώπου Τύπου.