Πρωτοφανής για τα ελληνικά διπλωματικά χρονικά αποτελεί η εξέλιξη με την μέχρι σήμερα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία απεπέμφθη, με επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και η οποία καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τα πρεσβευτικά της καθήκοντα.

Σε ό,τι αφορά το διπλωματικό ρεπορτάζ στη χώρα μας και τουλάχιστον για τις τελευταίες πολλές δεκαετίες δεν υπάρχει ανάλογο διπλωματικό συμβάν που να σχετίζεται με σημαντική χώρα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόλι σάρκα εκ της σαρκός του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και μέλος της «Αυλής» του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και παραλίγον μέλος της οικογένειας του σημερινού Αμερικανού προέδρου, αφού υπήρξε αρραβωνιαστικία του γιού του, είχε απασχολήσει στο παρελθόν και πάλι τα αμερικανικά media ως σύζυγος τότε του δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο.

Βίντεο με την ακριβή δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την αποπομπή της Κίμπερλι από την Ελλάδα:

Παρουσιάστρια σε «πρωινάδικο» του Fox News, η Γκιλφόιλ κατάφερε να διοριστεί ακόμη και Εισαγγελέας. Ήταν σαφές πως προκειμένου να απαλλαχθεί η ευρύτερη «Αυλή» του προέδρου Τραμπ από την παρουσία της στο στενό κύκλο της προεδρίας προτιμήθηκε η λύση του διορισμού της ως Πρέσβης στην Ελλάδα.

Οι στενές σχέσεις της Γκιλφόιλ με συγκεκριμένα πρόσωπα του ελληνικού επιχειρείν του ελληνικού πενταγράμμου καθώς και με τον περιβόητο λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο αναμένεται να απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον τις επίμαχες σελίδες των ελληνικών μέσων ενημέρωσης.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί – Της ευχόμαστε καλή επιτυχία»

Η νέα γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Κείτι Ζακάρια έδωσε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, την πρώτη της συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων πέταξε και την είδηση «βόμβα» για την αποπομπή της Γκιλφόιλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επίσημη εξέλιξη είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από τη θέση της ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και η ανακοίνωση μεταδόθηκε επίσημα μέσω της εκπροσώπου Τύπου Κέιτι Ζαχαρία εν μέσω των συνεχιζόμενων ερευνών και των καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή τύχη», ανέφερε η Ζακάρια σε μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε για την Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όλη η συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο:

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«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε, χθες Δευτέρα, τα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της.

Τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου» και σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του κινήματος MAGA («Make America Great Again).