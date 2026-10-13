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Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους ανοιχτά της Λυκοποριάς στον Κορινθιακό Κόλπο και η εικόνα ήταν εντυπωσιακή.

Το φαινόμενο των υδροστρόβιλων παρατηρείται όταν ουσιαστικά σχηματίζεται μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει τα σύννεφα με την επιφάνεια της θάλασσας.

Βίντεο με τον υδροστρόβιλο στον Κορινθιακό Κόλπο:

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, ειδικά σε περιόδους καιρικής αστάθειας, ωστόσο η σφοδρότητα και το μέγεθος του συγκεκριμένου περιστατικού το καθιστούν αξιοσημείωτο.

Πηγή: Korinthos Tv