Τότε, όταν o Λευκός Οίκος ανακοίνωνε πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα αναλάμβανε καθήκοντα πρέσβη στην Αθήνα, πολλοί προσπάθησαν να πλασαριστούν. Οι μεν, ως «στενοί συνομιλητές της». Οι δε, ως «άνθρωποι που συνομιλούν με το περιβάλλον Τραμπ».

Ο πρώτος εξ αυτών, με την περίφημη φράση «είναι εδώ δίπλα μου και η Κίμπερλι», ήταν ο Πάνος Καμμένος. Συμπλήρωνε δε καταχαρούμενος πως «Ερχόμαστε στην Ελλάδα να τον διώξουμε», εννοώντας τον Μητσοτάκη.

Κουβέντα τώρα ο Πάνος για την αποπομπή της.

Στην πρώτη εκείνη φάση, όταν η Κίμπερλι είχε ήδη φθάσει στην Αθήνα, συνωστίζονταν οι φιλόδοξοι συνομιλητές της σε events, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία σέλφι ή κάποια δευτερόλεπτα κουβέντας.

Εκεί, πρωτοβρέθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μία βραδιά που οργάνωσε ο Θοδωρής Κυριακού, ο Αντώνης Σαμαράς, όστις και αντάλλαξε μερικά λόγια με την υψηλή καλεσμένη. Κουβέντες, τότε, που συζητήθηκαν. Τώρα, απόλυτη του τάφου σιωπή από τον Μεσσήνιο πολιτικό. Πώς αλλάζουν τα πράγματα…

Τότε, όλοι έτρεχαν να προλάβουν μπας και διασφαλίσουν κάποια γραμμάρια συμπάθειας εκ μέρους της πολύφερνης και διορισμένης πρέσβεως. Δεν βαριέσαι… Μόλις έσκασε η βόμβα της αποπομπής, οι πάντες την απαρνήθηκαν. Πρώτος – πρώτος, ο παρ’ ολίγον κουμπάρος, ο Αργυρός.

Ούτε ο περίφημος λομπίστας, ο Χρήστος Μαραφάτσος, το alter ego, o «διαμεσολαβητής», ο στενός συνεργάτης του «Άκτωρα», του Εξάρχου δηλαδή στην Ουάσιγκτον, ακόμη και αυτός τήρησε σιγήν ασυρμάτου. Τότε η Κίμπερλι ήταν απλά μία άριστη ευκαιρία. Τώρα είναι ένα άχρηστο και επικίνδυνο βαρίδι.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Ελάχιστοι ίσως θα μπορούσαν να προβλέψουν την ηχηρή αποπομπή της μέχρι πρότινος Αμερικανίδας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μόλις έναν χρόνο μετά τον διορισμό της…

Αντίθετα, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν από τους πρώτους να πιάσουν… στασίδι, αμέσως μόλις πληροφορήθηκαν επίσημα, ότι η Γκιλφόιλ θα είναι η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.

Τα πρόσωπα αυτά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι εκείνοι που λόγω της πολιτικής τους θέσης ή του ρόλου τους στα οικονομικά και πολιτικά πράγματα της χώρας, αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να αποκτήσουν επαφή μαζί της. Και βέβαια αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι μεμπτό.

Υπάρχουν βεβαίως και ορισμένοι άλλοι, που έδιναν γη και ύδωρ για να ανταλλάξουν μία κουβέντα με την Γκιλφόιλ. Χρησιμοποίησαν τις υψηλές γνωριμίες τους ,για να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί της και να την ποστάρουν στον λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως άλλοι «μαϊντανοί»…

Μιλάμε συνολικά για εκατοντάδες άτομα, τα οποία τις πιο πολλές φορές δεν έχουν και κανένα θεσμικό ρόλο.

Έντονη κοσμική παρουσία σε γκαλά και δεξιώσεις

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, είχε έντονη κοσμική και κοινωνική παρουσία.

Πλήθος επώνυμων προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο φωτογραφήθηκαν μαζί της σε επίσημες δεξιώσεις, κοσμικά πάρτι, επιδείξεις μόδας και νυχτερινά κέντρα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, υπήρξε ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα δίπλα της. Φωτογραφήθηκε επανειλημμένα μαζί της, σε φιλανθρωπικά γκαλά στο Λονδίνο, σε νυχτερινές εξόδους στο Κέντρο των Αθηνών αλλά και σε καλοκαιρινά πάρτι. Επίσης υπήρχαν και δημοσιεύματα για πιθανή κουμπαριά με την Γκιλφόιλ.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργάνωσε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στη μουσική σκηνή «Κέντρο Αθηνών», ενόψει της επίσημης έναρξης της θητείας της.

Από εκεί παρέλασαν δεκάδες εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού, δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού κόσμου.

Αναφέρουμε, ενδεικτικά, τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον πρώην υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα, τον εφοπλιστή Πέτρο παππά με τη σύζυγό του Έμη Λιβανίου, τον πρόεδρο του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρή Κυριακού, τον πρώην CEO του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελο Φιλιππίδη, τον CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, τον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη, τον επιχειρηματία Νίκο Λούλη κ.α.

Τα ιδιωτικά πάρτι

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σήλια Κριθαριώτη και ο εφοπλιστής σύζυγός της Νίκος Τσάκος, φιλοξένησαν την Αμερικανίδα πρέσβη σε ιδιωτικά πάρτι, όπως στο νησί της Ίου, ενώ η Γκιλφόιλ έδωσε το παρών και σε επιδείξεις μόδας της σχεδιάστριας στο Παρίσι.

Η Μαριάννα Λάτση φωτογραφήθηκε, επίσης, με την Γκιλφόιλ σε κοσμικές εξόδους και μουσικές πρεμιέρες.

Ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής της εταιρείας Vivid Seats, Έρικ Βασιλάτος, με εξαιρετική πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι στην Αθήνα.

Ο Χρήστος Μαραφάτσος, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» και στενός της συνεργάτης της Γκιλφόιλ, εμφανιζόταν συχνά δίπλα της.

Η Άννα Βίσση συνάντησε την Γκιλφόιλ σε κοσμικές συναντήσεις και μουσικές βραδιές στην Αθήνα, καθώς η πρώην πρέσβειρα επισκεπτόταν τακτικά τα νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας.

Εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έχουν συναντηθεί και φωτογραφηθεί με την Αμερικανίδα πρέσβη, στο πλαίσιο των επίσημων διπλωματικών επαφών, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.