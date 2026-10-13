Αιφνίδιος θάνατος μοναχού, ηλικίας 70 ετών, σημειώθηκε την Τρίτη (13/10) στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και ο αδερφός του, ο διακεκριμένος γιατρός Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, πληροφορήθηκε ότι η ταφή του θα πραγματοποιηθεί άρον άρον το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Ο πατήρ Ελεήμων (κατά κόσμον Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος), ο οποίος ήταν επίσης γιατρός, εγκατέλειψε τα εγκόσμια πριν από δέκα χρόνια και πήρε την απόφαση να γίνει μοναχός. Άφησε πίσω του την ιατρική και πήγε στο Άγιον Όρος.

Ο αδερφός του, Γιώργος Παπαγιανόπουλος επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα» και δήλωσε ότι έχει υποψίες σχετικά με τον θάνατο του πατρός Ελεήμονος, καθώς δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η οικογένεια του μοναχού ζητά να γίνει πρώτα νεκροψία – νεκροτομή και φέρει σθεναρή αντίσταση στο να γίνει η κηδεία το πρωί της Τετάρτης (14/10).

Μάλιστα, ο Γιώργος Παπαγιαννόπουλος επικοινώνησε και με κάποιον μοναχό από το Άγιο Όρος, ο οποίος αρνήθηκε να του δώσει το όνομά του και του είπε πως οι «κανόνες εδώ είναι άλλοι και η κηδεία θα γίνει αύριο».

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος είναι χειρουργός – ορθοπεδικός, αναγνωρισμένος στον χώρο του, ξεκαθάρισε στη «Ζούγκλα» ότι «πρέπει να γίνει νεκροψία, θέλω να μάθω από τι έχει πεθάνει ο αδερφός μου».

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του πάτερα Ελεήμονος

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και μας παρέπεμψαν, χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες, στο Κέντρο Υγείας Καρυών. Καλέσαμε το Κέντρο Υγείας, όπου επίσης τηρήσαν «σιγή ιχθύος» και μας πρότειναν να καλέσουμε την αστυνομία για περισσότερα στοιχεία.

Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του Α.Τ. Καρυών ζήτησε από τη «Ζούγκλα» να επικοινωνήσει ο άμεσα ενδιαφερόμενος, δηλαδή ο Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, για να μπορέσει να ενημερωθεί για το θέμα.

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης (13/10) και αφού είχε ήδη επικοινωνήσει η «Ζούγκλα με τη Μονή, κάλεσε τον κ. Παπαγιαννόπουλο ο μοναχός Αρσένιος και του είπε ότι βρήκαν τον αδελφό του νεκρό μέσα στο κελί του, με κλειδωμένη την πόρτα.

Η Αστυνομία θα ξεκαθαρίσει την υπόθεση

Μετά από παρέμβαση της «Ζούγκλας», υπήρξε επικοινωνία του αδελφού του μοναχού που απεβίωσε, με το Αστυνομικό Τμήμα Καρυών.

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος κλήθηκε να δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού.

Η «Ζούγκλα» θα παρακολουθεί την υπόθεση, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς συμβαίνει.