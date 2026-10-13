Θετική κατάληξη είχε μια έκτακτη εκτροπή αεροπλάνου της Aegean στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Η πτήση Α532 απογειώθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, από τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης και είχε τελικό προορισμό την Φρανκφούρτη. Ωστόσο, λίγο πριν το τέλος της διαδρομής ένας επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τους πιλότους και εκείνοι με τη σειρά τους τον Πύργο Ελέγχου. Αποφάσισαν ότι το ασφαλέστερο σενάριο ήταν να πραγματοποιήσουν έκτακτη εκτροπή στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Το αεροσκάφος της Aegean προσγειώθηκε στο Μόναχο και οι γερμανικές Αρχές ανέλαβαν να μεταφέρουν τον επιβάτη σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Παρά την αναστάτωση και την ταλαιπωρία, τα αντανακλαστικά και ο επαγγελματισμός του πληρώματος αποδείχθηκαν σωτήρια.