Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους άνω των 14,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του βασικού πυλώνα του NextGenerationEU, για την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία.

Για τη χώρα μας, η Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» στο όγδοο και το ένατο —και τελευταία— αιτήματα πληρωμής, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση όλων των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο ελληνικό σχέδιο.

Η αξιολόγηση της Κομισιόν για τα ορόσημα

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της Κομισιόν, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα 37 ορόσημα και τους 12 στόχους που προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για το όγδοο αίτημα πληρωμής. Παράλληλα, ολοκλήρωσε επιτυχώς και τα 106 ορόσημα και τους 17 στόχους που αντιστοιχούν στο ένατο και τελικό αίτημα πληρωμής, κλείνοντας με επιτυχία τον κύκλο των προβλεπόμενων δεσμεύσεων.

Τα έργα του όγδοου αιτήματος

Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εμβληματικά μέτρα του όγδοου αιτήματος πληρωμής περιλαμβάνονται η ενίσχυση του σιδηροδρομικού τομέα, η αναβάθμιση των διαστημικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, καθώς και η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσονται η επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην καθαρή ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και η βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή στέγαση και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι παρεμβάσεις του ένατου και τελευταίου αιτήματος

Αντίστοιχα, τα εμβληματικά μέτρα του ένατου αιτήματος πληρωμής εστιάζουν στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης περισσότερων από 69.000 κατοικιών και στην ψηφιοποίηση τουλάχιστον 1 δισ. σελίδων από δημόσια αρχεία.

Τέλος, περιλαμβάνουν την ανακαίνιση 52 νοσοκομείων και 91 κέντρων υγείας, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την επέκταση, ανακατασκευή και αναβάθμιση των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.