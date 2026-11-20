Το WorldSBK απέσπασε το βραβείο «Spotlight Event of the Year» στο γκαλά «Ignite the Night» του Weibo για το 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 19 Νοεμβρίου, επιβραβεύοντας την εντυπωσιακή ανάπτυξη των επίσημων καναλιών του Πρωταθλήματος στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Weibo, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Beijing Radio & Television Station (BRTV), συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και των esports.

Τα κινεζικά κανάλια του WorldSBK ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2026, φέρνοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πιο κοντά σε ένα νέο κοινό, παρουσιάζοντας τους αγώνες, τους αναβάτες και τις ομάδες του. Ο επίσημος λογαριασμός στο Weibo ξεκίνησε με προσκλήσεις από πρωταγωνιστές του Πρωταθλήματος προς τους φίλους των αγώνων να παρακολουθήσουν τη σεζόν και έφτασε περίπου τους 310,000 ακολούθους μέχρι το τέλος της.

Σημαντική ήταν και η ανάπτυξη της παρουσίας του WorldSBK στο Douyin, όπου συγκεντρώθηκαν σχεδόν 30,000 ακόλουθοι, προσφέροντας πρωτοφανή προβολή στο Πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα δημοφιλές ήταν το περιεχόμενο με την ZXMOTO και τον Valentin Debise, κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής πορείας τους το 2026. Οι ταυτόχρονοι θεατές των ζωντανών μεταδόσεων έφτασαν μέχρι και τα πέντε εκατομμύρια, καθώς ο Γάλλος αναβάτης διεκδικούσε τον Tίτλο του WorldSSP με κινεζική μοτοσυκλέτα, μετά την ιστορική πρώτη νίκη τους στο Portimão.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος από την Κίνα συμπίπτει με την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των Κινέζων κατασκευαστών στα paddock. Οι QJMOTOR και ZXMOTO συμμετέχουν στην κατηγορία WorldSSP, ενώ η Kove αγωνίζεται στην WorldSPB, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Τίτλο του Benat Fernandez στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αναβατών WorldSSP300 το 2025.

Η σχέση του Πρωταθλήματος με την Κίνα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η CFMOTO θα αναλάβει την αποκλειστική προμήθεια μοτοσυκλετών για την κατηγορία WorldWCR την περίοδο 2027–2029, ενώ το ημερολόγιο του 2027 περιλαμβάνει για πρώτη φορά Αγώνα WorldSBK στην Κίνα, στην πίστα Shanghai International Circuit, στις 29–31 Οκτωβρίου. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα του τριημέρου θα συμμετέχουν τόσο το WorldSBK όσο και η κατηγορία WorldSSP.