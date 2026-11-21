Αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των κυρώσεων χωρίς να αλλοιώνουν τον αυστηρό πυρήνα της οδικής ασφάλειας φέρνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο επερχόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται τροποποιήσεις σε περιπτώσεις αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, όπως όταν οδηγός «πιαστεί» να οδηγεί όχημα κατηγορίας που δεν καλύπτεται από το δίπλωμά του, καθώς και επανεξέταση των ποινών για ορισμένες παραβάσεις στάθμευσης.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας: «Διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επιμένουμε στην αυστηρή αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων, επιφέροντας επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να είναι πιο αναλογικές και αποτελεσματικές».

Τι αλλάζει για την κατηγορία διπλώματος και το παράνομο παρκάρισμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τον κ. Κώτσηρα και τον σχεδιασμό του υπουργείου, οι βασικές αλλαγές εστιάζουν σε δύο άξονες:

Οδήγηση με δίπλωμα μικρότερης κατηγορίας: Προβλέπεται η παροχή κινήτρου για την απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης. Ενδεικτικά, εάν οδηγός μοτοσυκλέτας εντοπιστεί να οδηγεί με άδεια χαμηλότερης κατηγορίας, αντί για αφαίρεση διπλώματος διάρκειας ενός έτους (όπως ισχύει σήμερα), θα μπορεί έπειτα από έναν μήνα και εφόσον έχει εξοφλήσει το πρόστιμο να συμμετάσχει σε εξετάσεις για τη μεγαλύτερη κατηγορία και, σε περίπτωση επιτυχίας, να του επιστραφεί το δίπλωμα.

Παράνομο παρκάρισμα: Για ορισμένες παραβάσεις στάθμευσης χαμηλής επικινδυνότητας, όπως η παραβίαση των πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης) και Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), οι οποίες σήμερα επισύρουν πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής προτείνεται ο διπλασιασμός του χρηματικού προστίμου στα 60 ευρώ και η κατάργηση της ποινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αντιθέτως, διατηρούνται στο ακέραιο οι αυστηρές κυρώσεις για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις στάθμευσης, όπως σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών ή λεωφορειολωρίδες.

Στόχος ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και η μείωση των θανάτων το 2026

Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θανατηφόρα τροχαία, επισημαίνοντας ενδεικτικά ότι το δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με πέρυσι, καθώς και πολύ λιγότεροι τραυματισμοί.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται μια πολυδιάστατη στρατηγική που συνδυάζει τον αυστηρότερο ΚΟΚ, τους εντατικότερους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδίως για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την αξιοποίηση των καμερών, οι οποίες λειτουργούν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.