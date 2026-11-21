Σκηνές έντασης, με σπρωξίματα, διαπληκτισμούς και καταναλωτές να πιάνονται στα χέρια για τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα, εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, κατά την έναρξη των εκπτώσεων για την Black Friday 2026.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών, διασχίζοντας τη Γέφυρα της Φιλίας, προκειμένου να προλάβουν τις μεγάλες προσφορές που ανακοίνωσαν τα καταστήματα της πόλης, με τις εκπτώσεις σε ορισμένα είδη να φτάνουν ακόμη και το 70%.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα, με τους καταναλωτές να περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες για να εξασφαλίσουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές.

Σπρωξίματα και καβγάδες μέσα στο κατάστημα

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα από βίντεο που δημοσιοποίησε το βραζιλιάνικο μέσο Veja, στο οποίο καταγράφεται η ένταση στο εσωτερικό καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών. Στις εικόνες οι οποίες κυκλοφόρησαν ευρέως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται καταναλωτές να συνωστίζονται, να σπρώχνονται και να διαπληκτίζονται, ενώ ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να παίξουν ξύλο στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν προϊόντα με μεγάλη έκπτωση.

Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με τους καταναλωτές να σπεύδουν μαζικά στα καταστήματα για να προλάβουν τις διαθέσιμες προσφορές της εκπτωτικής περιόδου.