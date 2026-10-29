Παραδόθηκαν σήμερα (29/10) στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Κρήτης και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας AKTOR, υπογραμμίστηκε η ιστορική σημασία της σταδιακής μετατροπής του άξονα σε σύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο, με τα υπόλοιπα 4,5 χιλιόμετρα του συγκεκριμένου έργου να ολοκληρώνονται εντός του επόμενου έτους.

Η παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων και η δέσμευση για τον αυτοκινητόδρομο

Ο κ. Δήμας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία και στάθηκε στην τεχνική πολυπλοκότητα των παρεμβάσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπου δίνουμε στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χλμ. από το τμήμα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη. Οι εργασίες όμως συνεχίζονται τόσο στις παρακάμψεις των πόλεων – στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο – όπου έχουμε τα εργοτάξια που εξακολουθούν να λειτουργούν, όσο και στο ΣΔΙΤ τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας και ειδικότερα του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και όλων των φορέων του νησιού, ήταν η ασφάλεια».

Ο υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι τα στοχευμένα μέτρα οδικής ασφάλειας εκτείνονται συνολικά σε μήκος 131 χιλιομέτρων σε ολόκληρο το νησί.

«Προσωρινή η ταλαιπωρία, μόνιμη η λύση» – Εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό για τα υπόλοιπα 4,5 χλμ.

Αναφερόμενος στη συμβολή του νέου τμήματος στην αποσυμφόρηση της κυκλοφοριακής ροής αλλά και στην όχληση που υπέστησαν οι πολίτες κατά το προηγούμενο διάστημα λόγω των έργων, ο Χρίστος Δήμας σημείωσε:

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι οι Κρητικοί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ταλαιπωρηθεί από τις εκτεταμένες εργασίες που γίνονται σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι πως η ταλαιπωρία αυτή είναι προσωρινή, όμως η λύση που δίνουμε με τη μετατροπή του σημερινού ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο είναι μόνιμη».

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει λίγη ακόμη υπομονή από τους οδηγούς, επισημαίνοντας πως με την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων «όλοι θα βλέπουμε τη βελτίωση των μεταφορών στην Κρήτη, τη βελτίωση των υποδομών, που θα εξυπηρετούν πρωτίστως τις ανάγκες τοπικής κοινωνίας και βεβαίως των επισκεπτών».

Σε ό,τι αφορά τα υπολειπόμενα 4,5 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, ο κ. Δήμας διευκρίνισε ότι αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο επόμενο έτος, ενώ απαντώντας σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση επιβεβαίωσε ότι τα επίσημα εγκαίνιά τους θα πραγματοποιηθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι τοποθετήσεις Κώτσηρα, Αρναουτάκη και Αναγνώπουλου

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, υπογράμμισε τη στρατηγική διάσταση του έργου για τη μείωση των τροχαίων συμβάντων:

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η προστασία και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας -ειδικά στην Κρήτη- είναι μία μείζονα προτεραιότητα που την έχει θέσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας που γίνεται προκειμένου η χώρα μας να έχει λιγότερα δυστυχήματα, λιγότερους ανθρώπους θύματα στην άσφαλτο. Και νομίζω ότι η σημερινή παράδοση σε κυκλοφορία του συγκεκριμένου τμήματος, είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μία πολύ σημαντική παρέμβαση η οποία αναμφίβολα θα βοηθήσει και τους πολίτες και τους κατοίκους και τους επισκέπτες».

Το «παρών» στην τελετή παράδοσης έδωσε και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, επισημαίνοντας:

«Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι σήμερα παραδίδονται τα 10 χιλιόμετρα από το ΒΟΑΚ. 10 χιλιόμετρα που είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης που αλλάζει τα δεδομένα».

Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε θερμά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για τη διαχρονική συνεργασία καθώς και τους δημάρχους της περιοχής, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα που απαιτεί διαρκή συντονισμό, εξαίροντας παράλληλα τη σπουδαιότητα των έργων οδικής ασφάλειας.

Στη σημασία του άξονα για την περιφερειακή ανάπτυξη στάθηκε και ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος:

«Ο νέος αυτοκινητόδρομος είναι πρωτίστως ένα έργο οδικής ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και ένα έργο υποδομής που ενισχύει σημαντικά τη συνδεσιμότητα, την περιφερειακή συνοχή και τη δυναμική ανάπτυξη της Κρήτης».

Την απόλυτη ικανοποίησή τους για τη λειτουργία των πρώτων 10 χιλιομέτρων εξέφρασαν επίσης οι παριστάμενοι βουλευτές Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης.

Η δήλωση της AKTOR και το μνημόνιο συνεργασίας στο Καστέλι

Για την κατασκευαστική πρόκληση του έργου μίλησε αναλυτικά ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR – Κατασκευές, Τάσος Αρανίτης:

«Πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένος, χαρούμενος και υπερήφανος που η εταιρεία AKTOR – Κατασκευές παραδίδει τα πρώτα 10 χλμ. του ΒΟΑΚ. Ένα δημόσιο έργο σε αυτή την περιοχή, όπου το τεχνικό προσωπικό και το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας έδωσε πραγματικά τον εαυτό του το τελευταίο διάστημα για να γίνει επιτυχία και να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Είναι ένα πολύπλοκο τεχνικά έργο, το οποίο περνάει από πολύ δύσκολους γεωτεχνικούς σχηματισμούς και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε».

Ο κ. Αρανίτης πρόσθεσε ακόμη ότι «ο όμιλος AKTOR συμμετέχει και στο ΣΔΙΤ και στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ και πιστεύουμε ότι ένα τόσο σημαντικό έργο για την Κρήτη, μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνει πραγματικότητα».

Αμέσως μετά την τελετή στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, επόμενος σταθμός της επίσκεψης του κ. Δήμα είναι το Καστέλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Εκεί έχει προγραμματιστεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο τη δημιουργία υποδομής έρευνας και καινοτομίας στους χώρους του υπό κατασκευή νέου διεθνούς αεροδρομίου.