Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Βούλας, καθώς το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, λεωφορείο παρέσυρε πεζή στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, το δυστύχημα καταγράφηκε στη συμβολή της οδού Δερβενακίων με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα και να την μεταφέρει στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

Λόγω του συμβάντος, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Δερβενακίων στην περιοχή της Βούλας.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημείωθηκε το τροχαίο δυστύχημα δεν έχουν προσώρας εξακριβωθεί, ωστόσο στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία.