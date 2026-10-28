Άγρια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, με αφορμή την προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη στις 17:00 σε ξενοδοχείο.

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν μια μερίδα των διαδηλωτών αγνόησε την απαγόρευση αστυνομικών της ομάδας ΜΑΤ στην οδό Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους.

Βίντεο από τα επεισόδια:

Αριστερές ομάδες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που έχει προγραμματιστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη στο ξενοδοχείο «Καψής».

Οι άντρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.

Πηγή: Thestival