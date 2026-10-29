Στην τελική ευθεία εισέρχεται η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου, με την εισαγγελέα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας να προτείνει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, την ενοχή των κατηγορούμενων αστυνομικών για την κατηγορία των βασανιστηρίων.

Η υπόθεση αφορά όσα συνέβησαν στις 14 Ιουνίου 2020 στον Βόλο, όταν ο Βασίλης Μάγγος βρέθηκε έξω από τα Δικαστήρια της πόλης σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς συλληφθέντες της μεγάλης κινητοποίησης της προηγούμενης ημέρας κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ-Lafarge.

Στο εδώλιο του ΜΟΔ Καρδίτσας κάθονται έξι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, τέσσερις που υπηρετούσαν στην ΟΠΚΕ και δύο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, την κακουργηματική κατηγορία των βασανιστηρίων, καθώς και τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της έκθεσης και της παράνομης κατακράτησης.

Τι πρότεινε η εισαγγελέας

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγγος, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των αστυνομικών για την κατηγορία των βασανιστηρίων.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την ενοχή όλων για την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.

Για την επικίνδυνη σωματική βλάβη πρότεινε την αθώωση του κατηγορούμενου που φέρεται να ήταν συνοδηγός στο αστυνομικό όχημα, ενώ για την κατηγορία της παράνομης κατακράτησης εισηγήθηκε την αθώωση των κατηγορουμένων.

Η εισαγγελική αγόρευση αποτελεί κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, αλλά δεν συνιστά απόφαση του δικαστηρίου. Την τελική κρίση για την ενοχή ή την αθώωση των κατηγορουμένων θα εκδώσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων.

Τι είχε συμβεί στις 14 Ιουνίου 2020

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 13 Ιουνίου 2020, στον Βόλο είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη κινητοποίηση εναντίον της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ-Lafarge. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης είχαν σημειωθεί επεισόδια και συλλήψεις.

Την επόμενη ημέρα, στις 14 Ιουνίου, πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια του Βόλου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συλληφθέντες.

Εκεί βρισκόταν και ο Βασίλης Μάγγος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που ακολούθησαν και το υλικό που τέθηκε στη συνέχεια στη δικαστική διερεύνηση, ο Μάγγος δέχθηκε χτυπήματα από αστυνομικούς έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Στη συνέχεια προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου.

Ο ίδιος είχε καταγγείλει δημόσια λίγες ημέρες αργότερα ότι η κακομεταχείρισή του συνεχίστηκε και κατά τη μεταφορά του αλλά και μέσα στην αστυνομική υπηρεσία. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν τον πυρήνα της σημερινής δίκης για βασανιστήρια.

Στο νοσοκομείο με κατάγματα και θλάσεις

Μετά τα γεγονότα, ο Βασίλης Μάγγος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας έχουν συμπεριληφθεί οι ιατρικές βεβαιώσεις από τη νοσηλεία του, καθώς και οπτικό υλικό από το περιστατικό έξω από τα Δικαστήρια.

Σε παλαιότερη έρευνα της Εισαγγελίας είχαν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, κατάγματα στα πλευρά, ενώ είχαν τεθεί στη δικογραφία τόσο οι ιατρικές γνωματεύσεις όσο και μαρτυρίες για όσα συνέβησαν.

Ο θάνατός του έναν μήνα αργότερα

Περίπου έναν μήνα μετά τα περιστατικά, στις 13 Ιουλίου 2020, ο Βασίλης Μάγγος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από τη μητέρα του.

Η νεκροψία-νεκροτομή πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, με την αρχική ιατροδικαστική ενημέρωση να αποδίδει τον θάνατο σε οξύ πνευμονικό οίδημα.

Ακολούθησε ξεχωριστή έρευνα για το εάν υπήρχε αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στον ξυλοδαρμό και στον θάνατό του.

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα που είχε δημοσιοποιηθεί τότε, ο θάνατος δεν αποδόθηκε στις κακώσεις από την αστυνομική βία αλλά σε εγκεφαλικό και πνευμονικό οίδημα που συνδέθηκε με λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών. Η διερεύνηση των ευθυνών για τον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό, ωστόσο, συνεχίστηκε ανεξάρτητα.

Αυτό αποτελεί σημαντική διάκριση στη σημερινή υπόθεση: το ΜΟΔ εξετάζει τις πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν εις βάρος του Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020, με βασικό κακούργημα εκείνο των βασανιστηρίων, και όχι ποινική κατηγορία για πρόκληση του θανάτου του.

Η πρώτη καταδίκη τριών αστυνομικών

Η υπόθεση είχε ήδη οδηγήσει σε μία πρώτη δικαστική απόφαση.

Τον Φεβρουάριο του 2025, τρεις αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, για το περιστατικό έξω από τα Δικαστήρια του Βόλου.

Στον καθένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή, ενώ τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Οι τρεις αυτοί αστυνομικοί βρίσκονται και μεταξύ των έξι κατηγορουμένων της σημερινής διαδικασίας στο ΜΟΔ Καρδίτσας.

Η αναβάθμιση της υπόθεσης σε κακούργημα

Η οικογένεια του Βασίλη Μάγγου επέμενε επί χρόνια ότι η υπόθεση δεν θα έπρεπε να περιοριστεί σε μία κατηγορία για σωματική βλάβη και είχε ζητήσει την αναβάθμιση της δίωξης.

Μετά από νέα δικαστική διερεύνηση, έξι αστυνομικοί κατηγορήθηκαν για βασανιστήρια κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη, έκθεση και παράνομη κατακράτηση.

Στη σχετική ανακριτική διάταξη είχε αναφερθεί ότι προέκυπταν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και είχαν επιβληθεί στους κατηγορουμένους περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση.

Έτσι, η υπόθεση έφτασε τελικά στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, λόγω της κακουργηματικής κατηγορίας των βασανιστηρίων.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, ενώ τον Οκτώβριο απολογήθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι.

Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στη διάρκεια της δίκης ακούστηκαν επίσης καταθέσεις αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή ή στην Αστυνομική Διεύθυνση εκείνη την ημέρα, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τον Μάγγο να βρίσκεται σε κατάσταση που να υποδηλώνει σοβαρό τραυματισμό.

Χαρακτηριστικά, μάρτυρες αστυνομικοί κατέθεσαν ότι τον είδαν να περπατά και να μιλά, ενώ ο τότε αξιωματικός υπηρεσίας υποστήριξε ότι ο Μάγγος δεν του είχε ζητήσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητήθηκαν έντονα από την οικογένεια και την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

«Ένα μήνα έζησε»

Η ακροαματική διαδικασία υπήρξε επανειλημμένα φορτισμένη.

Στις 7 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση καταθέσεων μαρτύρων υπεράσπισης, ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγγος, αντέδρασε έντονα μέσα στην αίθουσα, φωνάζοντας: «Ένα μήνα έζησε, θα σας έκανε μήνυση».

Η οικογένεια έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή να αποδοθούν πλήρως οι ποινικές ευθύνες για όσα συνέβησαν στον γιο της.

Η υπόθεση που έφτασε έξι χρόνια αργότερα στην τελική ευθεία

Έξι χρόνια μετά τα γεγονότα στον Βόλο, η δίκη βρίσκεται πλέον σε ένα από τα κρισιμότερα σημεία της.

Η αποδεικτική διαδικασία και οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ολοκληρωθεί και μετά τη σημερινή πρόταση της εισαγγελέως ακολουθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων, πριν το δικαστήριο αποσυρθεί για να αποφασίσει.

Η πρόταση για ενοχή ως προς το κακούργημα των βασανιστηρίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη, αλλά η τελική ετυμηγορία ανήκει αποκλειστικά στους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση που θα κλείσει έναν ακόμη μεγάλο δικαστικό κύκλο μιας υπόθεσης η οποία, από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για την αστυνομική βία, τα όρια της νόμιμης αστυνομικής δράσης και την ποινική αντιμετώπιση καταγγελιών περί βασανιστηρίων.