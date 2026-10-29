Άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και καθηγητών χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, καθώς συγκεκριμένες αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος κρίνονται πλέον εντελώς ακατάλληλες για τη διεξαγωγή μαθημάτων.

Η επιστροφή στα θρανία το πρωί της Πέμπτης (29/10/2026), μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, επεφύλασσε μια αποκαρδιωτική εικόνα για τη σχολική κοινότητα, καθώς τα νερά της βροχής είχαν εισχωρήσει στις τάξεις, μετατρέποντας τα δάπεδα σε πραγματικές «λίμνες».

Χρόνια προβλήματα μόνωσης και πλημμυρισμένες αίθουσες

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, οι μαθητές καταγγέλουν ότι, οι οροφές του κτηρίου μπάζουν νερά ακόμη και σε περιπτώσεις ήπιας βροχόπτωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει και το διδακτικό προσωπικό.

Ωστόσο, έπειτα από την ασταμάτητη και σφοδρή νεροποντή που έπληξε τη Φθιώτιδα το τελευταίο 48ωρο, η κατάσταση βγήκε εντελώς εκτός ελέγχου. Το φαινόμενο αποδίδεται στα σοβαρά, άλυτα προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης του σχολικού κτηρίου, τα οποία εξακολουθούν να υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να θέτουν σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους.