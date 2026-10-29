Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση του 86χρονου λογιστή, ο οποίος συνελήφθη ως πρόσωπο-«κλειδί» στο μεγάλο κύκλωμα οικονομικής απάτης της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο». Ενώπιον των Αρχών και του «ελληνικού FBI», ο ηλικιωμένος φέρεται να «άδειασε» τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελο Γιαννακόπουλο, υποδεικνύοντάς τον ως τον εγκέφαλο που λάμβανε αποκλειστικά όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για την απόκρυψη εσόδων και τη συστηματική φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσε στις Αρχές, η δράση του κυκλώματος στηριζόταν στη συνεχή αλλοίωση των φορολογικών δεδομένων και στη διαρκή μεταβολή των εταιρικών σχημάτων για την αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Το modus operandi της φοροδιαφυγής

Όπως ομολόγησε ο λογιστής, η συνεργασία του με τον Γιαννακόπουλο χρονολογείται από το 2004. Ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να παρενέβαινε επίμονα, απαιτώντας τροποποιήσεις στα δηλωθέντα έσοδα με σκοπό τη δραστική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Για να χάνονται τα ίχνη, το κύκλωμα άλλαζε συνεχώς τους τυπικούς διαχειριστές των εταιρειών. Όταν μάλιστα έρχονταν στο φως παραβάσεις και επιβάλλονταν πρόστιμα, αυτά έμεναν απλήρωτα, καθώς οι εταιρείες θεωρούνταν πλέον «καμένες» ή, σε πιο ακραίες περιπτώσεις, οι «αχυράνθρωποι» διαχειριστές τους είχαν ήδη αποβιώσει.

Το «κόλπο» με το myDATA

Κατά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, ο λογιστής εντόπιζε χαώδεις διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα myDATA και σε εκείνα που δηλώνονταν αυτόματα. Σε ορισμένες εταιρείες, οι οποίες βρίσκονταν υπό την αδιαφανή διαχείριση του ιδιοκτήτη, εντοπίστηκαν αδήλωτα έσοδα που κυμαίνονταν από 300.000 έως και 600.000 ευρώ.

Αρχικά, ο 86χρονός προσπαθούσε να καλύψει τη διαφορά τροποποιώντας τα ποσά μέχρι το όριο της επιτρεπόμενης απόκλισης του 30%, θεωρώντας πως πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα του παρόχου, όπως ισχυρίστηκε. Ωστόσο, συνέχισε να υποβάλλει τις δηλώσεις ακόμα και όταν η εικόνα της μεθοδευμένης φοροδιαφυγής ήταν πλέον ξεκάθαρη. Όταν ενημέρωνε τον 57χρονο για τους ελέγχους, εκείνος τον καθοδηγούσε να αγνοήσει τις προσκλήσεις των Αρχών για προσκόμιση στοιχείων και να αφήσει τα πρόστιμα να βεβαιωθούν στις «καμένες» εταιρείες.

Η ρήξη και το τέλος της συνεργασίας

Το λογιστικό γραφείο στο Περιστέρι είχε στηθεί με απόφαση του Γιαννακόπουλου, προκειμένου να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις εταιρείες συμφερόντων του. Ωστόσο, οι διαρκείς πιέσεις και οι σοβαρές διαφωνίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνταν, οδήγησαν τελικά σε ρήξη.

Όπως κατέθεσε ο ηλικιωμένος, το καλοκαίρι του 2026 αποφάσισε να διακόψει οριστικά τη συνεργασία του με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος. Μάλιστα, αρνήθηκε να παραλάβει τον κεντρικό server που βρισκόταν εγκατεστημένος στα γραφεία τους, ενώ πήρε αποστάσεις από άλλες δραστηριότητες του δικτύου, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για τα πεπραγμένα των επιχειρήσεων του κυκλώματος στη Ρόδο.

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