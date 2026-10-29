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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στο Κερατσίνι, με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή.

Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο νεαρός αναβάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 29χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.