Ανάμεσα στις στάσεις της Αμαλίας Κωστοπούλου ήταν το Victoria & Albert Museum, ένα από τα πιο γνωστά μουσεία του Λονδίνου, όπου επισκέφθηκε την έκθεση που είναι αφιερωμένη στον εμβληματικό οίκο μόδας Schiaparelli.

Η ίδια φωτογράφισε εντυπωσιακά εκθέματα, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για τη μόδα, την ιστορία της και τις δημιουργίες μεγάλων σχεδιαστών. Η επίσκεψη αποτέλεσε μια από τις ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού της, αφού της έδωσε την ευκαιρία να δει από κοντά δημιουργίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο χώρο της υψηλής ραπτικής.

Παράλληλα, η Αμαλία Κωστοπούλου απόλαυσε περιπάτους στους δρόμους και τα πάρκα της βρετανικής πρωτεύουσας, με τα φθινοπωρινά τοπία να πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι στιλιστικές επιλογές της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονδίνο. Μέσα από mirror selfies, η Αμαλία Κωστοπούλου παρουσίασε τα σύνολα που επέλεξε για τις καθημερινές εμφανίσεις της, δίνοντας έμφαση στην άνεση και την κομψότητα.

Φυσικά, το ταξίδι περιλάμβανε και γαστρονομικές εξόδους. Ανάμεσα στα εστιατόρια που επισκέφθηκε ήταν το Wild Tavern, όπου απόλαυσε πιάτα με χειροποίητα ζυμαρικά, εκλεκτές κοπές κρεάτων και σαλάτες.

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