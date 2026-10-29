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Η Αμαλία Κωστοπούλου πέρασε πρόσφατα μερικές ημέρες στο Λονδίνο, απολαμβάνοντας τις βόλτες στη βρετανική πρωτεύουσα, τις επισκέψεις σε εμβληματικά αξιοθέατα και τις γαστρονομικές εξόδους.
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της, δίνοντας μια γεύση από τις εμπειρίες που ξεχώρισε, αλλά και από τις στιλιστικές επιλογές που έκανε κατά τη διάρκεια της παραμονής της.