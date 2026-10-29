Η Aston Martin παίρνει την ήδη εντυπωσιακή Valhalla και αφαιρεί την οροφή της, δημιουργώντας ένα από τα πιο ακραία ανοιχτά supercars της αγοράς. Η νέα Valhalla Spider διατηρεί την υβριδική τεχνολογία και τις επιδόσεις της κουπέ έκδοσης, προσθέτοντας την εμπειρία της οδήγησης με ανοιχτό ουρανό, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην τελική ταχύτητα. Η παγκόσμια πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για το Concours at Wynn 2026, στο Λας Βέγκας, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται το τρίτο τρίμηνο του 2027. Η τιμή της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Υβριδική ισχύς 1.079 ίππων

Στην καρδιά της Valhalla Spider βρίσκεται ένας V8 κινητήρας 4λίτρων με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 828 ίππους. Στο σύστημα κίνησης συμμετέχουν τρεις ηλεκτροκινητήρες, με τη συνολική ισχύ να φτάνει τους 1.079 ίππους και τη ροπή τα 1.100 Nm. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες βρίσκονται στον εμπρός άξονα, προσφέροντας ηλεκτρική τετρακίνηση και δυνατότητα κατανομής της ροπής ανάμεσα στους εμπρός τροχούς. Ο τρίτος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα μετάδοσης, υποστηρίζοντας τον V8 και την παροχή ισχύος στον πίσω άξονα.

Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με οκτώ σχέσεις. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 350 χλμ./ώρα. Η Valhalla Spider είναι plug-in hybrid, με μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 6,1 kWh. Το υβριδικό σύστημα δεν εξυπηρετεί μόνο την απόδοση, αλλά και τη βελτίωση της πρόσφυσης και της ευελιξίας, με τους εμπρός ηλεκτροκινητήρες να παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές.

Με 350 χλμ./ώρα ακόμη και χωρίς οροφή

Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την κουπέ Valhalla βρίσκεται φυσικά στην οροφή. Η Spider διαθέτει αφαιρούμενη υφασμάτινη οροφή στον βασικό εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά προσφέρεται και σκληρή οροφή από ανθρακονήματα. Υπάρχει, ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Με την υφασμάτινη οροφή τοποθετημένη, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 200 χλμ./ώρα. Με την προαιρετική σκληρή οροφή από ανθρακονήματα, η Valhalla Spider μπορεί να φτάσει τα 350 χλμ./ώρα, ενώ το ίδιο όριο ισχύει και όταν το αυτοκίνητο κινείται εντελώς ανοιχτό.

Για να περιορίζεται η αναστάτωση από τον αέρα στην καμπίνα, η Aston Martin έχει εξελίξει έναν ειδικό ανεμοθραύστη, ο οποίος τοποθετείται όταν αφαιρείται η οροφή. Όταν δεν χρησιμοποιείται, διπλώνει σε τρία τμήματα και αποθηκεύεται σε ειδικούς χώρους στα μαρσπιέ, χωρητικότητας 15 λίτρων.

Ενεργή αεροδυναμική και πάνω από 600 κιλά κάθετης δύναμης

Η αφαίρεση της οροφής δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς παρεμβάσεις στην αεροδυναμική και στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου. Η Aston Martin έχει προσαρμόσει την ενεργή αεροδυναμική και τις ρυθμίσεις του ESP, ώστε να ανταποκρίνονται αυτόματα είτε η οροφή βρίσκεται στη θέση της είτε έχει αφαιρεθεί. Η Valhalla Spider διατηρεί τα ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία της κουπέ έκδοσης, με κινητές επιφάνειες εμπρός και πίσω που προσαρμόζουν την κάθετη δύναμη ανάλογα με τις συνθήκες και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Με την οροφή τοποθετημένη, η Aston Martin αναφέρει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να παράγει περισσότερα από 600 κιλά κάθετης δύναμης. Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται σε λειτουργία Race, με ταχύτητα περίπου 241 χλμ./ώρα, και δείχνει ότι η Spider δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εντυπωσιακές βόλτες δίπλα στη θάλασσα, αλλά και για απαιτητική οδήγηση σε πίστα. Η δομή από ανθρακονήματα της Valhalla Coupe διατηρείται, προσφέροντας την απαραίτητη ακαμψία στο αμάξωμα παρά την απουσία σταθερής οροφής. Το βάρος της Spider διαμορφώνεται στα 1.680 κιλά με τις διαθέσιμες ελαφριές επιλογές, μόλις 25 κιλά περισσότερο από την κουπέ έκδοση.