Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Την αποχώρησή της από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 7 Φεβρουαρίου 2027 έκανε γνωστή η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του θεσμού, η κυρία Λαγκάρντ ενημέρωσε ήδη για την απόφασή της τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ όσο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η διαδικασία διαδοχής

Σε ό,τι αφορά τη διαδοχή της, επισημαίνεται ότι ο νέος επικεφαλής θα οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία υποψηφιοτήτων που υπαγορεύει το άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μετά την ανακοίνωση της απόφασής της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες, τιμώντας την απερχόμενη πρόεδρο με θερμό χειροκρότημα.

Άμεσα κινούνται οι διαδικασίες για την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο Αντόνιο Κόστα ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκινά από σήμερα 29 Φεβρουαρίου, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, την αναζήτηση για την εξεύρεση του αντικαταστάτη της.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης και οι γαλλικές εκλογές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ ολοκληρωνόταν κανονικά σε ακριβώς έναν χρόνο από τώρα, τον Οκτώβριο του 2027. Ωστόσο, η πρόωρη αποχώρησή της δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη, καθώς σχετικά δημοσιεύματα των Financial Times και του Bloomberg, ήδη από τις αρχές του 2026, είχαν προαναγγείλει την παραίτησή της.

Τα εν λόγω ρεπορτάζ συνέδεαν την κίνησή της αυτή με το ενδεχόμενο να εισέλθει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2027.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα #Ευρωπαϊκό Συμβούλιο #Κριστίν Λαγκάρντ