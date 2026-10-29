Την αποχώρησή της από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 7 Φεβρουαρίου 2027 έκανε γνωστή η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του θεσμού, η κυρία Λαγκάρντ ενημέρωσε ήδη για την απόφασή της τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ όσο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η διαδικασία διαδοχής

Σε ό,τι αφορά τη διαδοχή της, επισημαίνεται ότι ο νέος επικεφαλής θα οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία υποψηφιοτήτων που υπαγορεύει το άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μετά την ανακοίνωση της απόφασής της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες, τιμώντας την απερχόμενη πρόεδρο με θερμό χειροκρότημα.

Άμεσα κινούνται οι διαδικασίες για την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο Αντόνιο Κόστα ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκινά από σήμερα 29 Φεβρουαρίου, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, την αναζήτηση για την εξεύρεση του αντικαταστάτη της.

I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026

Το παρασκήνιο της αποχώρησης και οι γαλλικές εκλογές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ ολοκληρωνόταν κανονικά σε ακριβώς έναν χρόνο από τώρα, τον Οκτώβριο του 2027. Ωστόσο, η πρόωρη αποχώρησή της δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη, καθώς σχετικά δημοσιεύματα των Financial Times και του Bloomberg, ήδη από τις αρχές του 2026, είχαν προαναγγείλει την παραίτησή της.

Τα εν λόγω ρεπορτάζ συνέδεαν την κίνησή της αυτή με το ενδεχόμενο να εισέλθει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2027.