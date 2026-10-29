Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι κατέστρεψε ακόμη έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος του βασιλείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της ανατολικής επαρχίας», ανέφερε μέσω X στις 02:45 ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية. https://t.co/1vui0ifNMa — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 29, 2026

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Ανσαραλά έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Το βασίλειο, που είχε επέμβει τον Μάρτιο του 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, βομβαρδίζει καθημερινά θέσεις των ανταρτών. Το κίνημα ανταποδίδει πολλαπλασιάζοντας τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος, ιδίως πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Προχθές Τρίτη, οι αντάρτες επιτέθηκαν εναντίον διυλιστηρίου στη Ρας Τανούρα, που εκμεταλλεύεται ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός ARAMCO, και εναντίον του υπουργείου Άμυνας στο Ριάντ.

Χθες, η Ανσαραλά έκανε λόγο για σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές με τουλάχιστον 14 νεκρούς στην Υεμένη. Είχαν ιδίως στο στόχαστρο πρατήριο καυσίμων και αγορά στην παραμεθόρια επαρχία αλ Τζουφ (βορειοδυτικά), ενώ τραυμάτισαν άλλους 15 ανθρώπους, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στο κίνημα, το Αλ Μασίρα.

Η αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, άνοιξε νέο μέτωπο στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το κίνημα κατάφερε τον Σεπτέμβριο να καταλάβει το τμήμα της υεμενίτικης ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα που παρέμενε στα χέρια των δυνάμεων της διεθνής αναγνωρισμένης κυβέρνησης, εδραιώνοντας περαιτέρω τον έλεγχό του στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αίγυπτο. Και, από τις αρχές Οκτωβρίου, εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Αντιμέτωπο με τις επιθέσεις του κινήματος ανταρτών που πρόσκειται στην Τεχεράνη, το Ριάντ επιδιώκει να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη, χωρίς όμως να έχει ανταποκριθεί ως τώρα ο κυριότερος σύμμαχος του βασιλείου, οι ΗΠΑ.