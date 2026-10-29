Η κυβέρνηση η οποία έχει την έδρα της στην ανατολική Λιβύη ανακοίνωσε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ ότι απαγόρευσε την είσοδο των υπηκόων του Ιράν και της Λιβύης στα εδάφη που ελέγχει μέσω όλων των πυλών, χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών.

Η απόφαση διευρύνει την απαγόρευση εισόδου που είχε ήδη επιβληθεί από την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης στους υπηκόους τεσσάρων κρατών της Αφρικής τον Ιούνιο.

Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τους λόγους.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της και την απέλαση των Ιρανών και των Αφγανών υπηκόων που δεν διαθέτουν έγκυρες άδειες παραμονής.

Η Λιβύη, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μια στην ανατολικό τμήμα της χώρας, η άλλη στο δυτικό, από το 2014, μετατράπηκε σε κόμβο για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου, καθώς μετά την ανατροπή και τον θάνατο το 2011 του Μουαμάρ Καντάφι επικράτησε χάος.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, με έδρα τη Βεγγάζη και επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ, θεωρείται προσκείμενη στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει επίσης μεγάλο μέρος του νότου.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίντ Ντμπάιμπα, που προέκυψε από διαδικασία με την υποστήριξη του ΟΗΕ το 2021, έχει έδρα την Τρίπολη.

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση του Χαμάντ απαγόρευσε την είσοδο στους υπηκόους του Σουδάν, της Ερυθραίας, της Αιθιοπίας και της Σομαλίας, κάνοντας λόγο περί «αναδιοργάνωσης» του συστήματος υποδοχής αλλοδαπών.

Από το μέτρο εξαιρέθηκαν πάντως τα μέλη του προσωπικού πρεσβειών ή προξενείων και συγγενείς τους, διευκρινίστηκε. Η εξαίρεση αφορούσε επίσης όσους απασχολούνται στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, με προϋπόθεση πως διέθεταν άδειες εργασίας σε ισχύ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που είχαν συγκεντρωθεί τον Ιούνιο, στη Λιβύη βρίσκονται το τρέχον διάστημα πάνω από 900.000 πρόσφυγες και μετανάστες.