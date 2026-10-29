Στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες ενδιάμεσες κάλπες της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, τα προηγμένα στατιστικά μοντέλα, οι αγορές προβλέψεων και οι δημοσκοπικοί δείκτες συγκλίνουν σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το πολιτικό εκκρεμές στην Ουάσιγκτον κινείται απειλητικά για τον Λευκό Οίκο.

Με τους Δημοκρατικούς να διατηρούν ισχυρό προβάδισμα για την ανακατάληψη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τη μάχη της Γερουσίας να εξελίσσεται σε απόλυτο θρίλερ, το διακύβευμα υπερβαίνει κατά πολύ τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η επόμενη μέρα προδιαγράφεται ως καταλύτης ραγδαίων εξελίξεων: από την αναζήτηση «εξιλαστήριων θυμάτων» και εσωστρέφειας στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, μέχρι το άτυπο άνοιγμα της κούρσας για το 2028, όπου μια νέα γενιά στελεχών, κυβερνητών και ανερχόμενων αστέρων δοκιμάζει ήδη τα ηγετικά της ανακλαστικά.

Με τη βοήθεια και της Τεχνητής Νοημοσύνης, όσον αφορά την συγκέντρωση όλων των στατιστικών δεδομένων της προεκλογικής καμπάνιας στις ΗΠΑ, η γενική εικόνα ως προς τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 είναι η ακόλουθη:

Οι Δημοκρατικοί έχουν σαφές προβάδισμα για την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη με οριακή υπεροχή των Δημοκρατικών.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα ( Τα περισσότερα μεγέθη και στατιστικά στοιχεία προέρχονται από δημοσιεύματα τους βρετανικού Guardian)

Προοπτικές για την Ισορροπία Δυνάμεων

Σώμα Πιθανότητα Νίκης (Decision Desk HQ) Συναίνεση Δημοσκοπήσεων & Αγορών Εκτιμώμενο Εύρος Εδρών Βουλή των Αντιπροσώπων Δημοκρατικοί: ~80% Ρεπουμπλικάνοι: ~20% Οι αγορές αποτιμούν την πιθανότητα πλειοψηφίας των Δημοκρατικών μεταξύ 80% και 90% Πρόβλεψη γύρω στις 225–240 έδρες (απαιτούνται 218 για την πλειοψηφία) Γερουσία Δημοκρατικοί: ~58% Ρεπουμπλικάνοι: ~42% Απόλυτα ισορροπημένη μάχη (toss-up) με ελαφρά τάση προς τους Δημοκρατικούς Η πρόβλεψη συγκλίνει γύρω στις 50–51 έδρες για το μπλοκ των Δημοκρατικών

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

Τα μοντέλα πρόβλεψης δίνουν στους Δημοκρατικούς ισχυρό πλεονέκτημα για την επίτευξη των 218 εδρών που απαιτούνται για τον σχηματισμό πλειοψηφίας:

Προβλέψεις Εδρών: Τ α μοντέλα εκτιμούν καθαρό κέρδος 12 έως 18 εδρών υπέρ των Δημοκρατικών .

α μοντέλα εκτιμούν καθαρό κέρδος 12 έως 18 εδρών υπέρ των Δημοκρατικών Το εκλογικό πεδίο: Ο έλεγχος του σώματος κρίνεται σε περίπου 35 έως 45 ιδιαίτερα ανταγωνιστικές περιφέρειες. Οι αμφίρροπες αναμετρήσεις σε προαστιακές περιοχές πολιτειών όπως η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, η Πενσυλβάνια, η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο αναμένεται να καθορίσουν το τελικό εύρος της διαφοράς.

Ο έλεγχος του σώματος κρίνεται σε περίπου 35 έως 45 ιδιαίτερα ανταγωνιστικές περιφέρειες. Οι αμφίρροπες αναμετρήσεις σε προαστιακές περιοχές πολιτειών όπως η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, η Πενσυλβάνια, η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο αναμένεται να καθορίσουν το τελικό εύρος της διαφοράς. Βασική δυναμική: Παρά τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών (redistricting) που προσέφερε δομικά πλεονεκτήματα στους Ρεπουμπλικάνους σε ορισμένες πολιτείες, η ισχυρή απήχηση των Δημοκρατικών στα προάστια δημιουργεί σημαντική πίεση στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.

Η αναμέτρηση στη Γερουσία (Senate)

Η αναμέτρηση για την άνω βουλή είναι πολύ πιο κλειστή, κυρίως λόγω της συγκεκριμένης σύνθεσης των εδρών που τίθενται σε ψηφοφορία:

Κρίσιμες Πολιτείες (Battleground States): Η πλειοψηφία περνά μέσα από κρίσιμες κούρσες, κυρίως στο Οχάιο, το Μέιν, την Αϊόβα και το Τέξας, τις οποίες οι αναλυτές εντάσσουν στην κατηγορία των αμφίρροπων αποτελεσμάτων.

Η πλειοψηφία περνά μέσα από κρίσιμες κούρσες, κυρίως στο Οχάιο, το Μέιν, την Αϊόβα και το Τέξας, τις οποίες οι αναλυτές εντάσσουν στην κατηγορία των αμφίρροπων αποτελεσμάτων. Αμυντικό Πεδίο: Ενώ οι Δημοκρατικοί υπερασπίζονται λιγότερες εκτεθειμένες έδρες σε σχέση με προηγούμενους εκλογικούς κύκλους, αναμετρήσεις σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν παραμένουν έντονες, παράλληλα με ανταγωνιστικές πιέσεις σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές έδρες όπως στην Αλάσκα, το Κάνσας και τη Φλόριντα.

Ενώ οι Δημοκρατικοί υπερασπίζονται λιγότερες εκτεθειμένες έδρες σε σχέση με προηγούμενους εκλογικούς κύκλους, αναμετρήσεις σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν παραμένουν έντονες, παράλληλα με ανταγωνιστικές πιέσεις σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές έδρες όπως στην Αλάσκα, το Κάνσας και τη Φλόριντα. Σενάρια Κατανομής Εξουσίας: Οι προσομοιώσεις του Decision Desk HQ (DDHQ) αποδίδουν πιθανότητα περίπου 56% για πλήρη έλεγχο και των δύο σωμάτων από τους Δημοκρατικούς, 23% για διαιρεμένη εξουσία (Δημοκρατική Βουλή, Ρεπουμπλικανική Γερουσία) και 19% για διατήρηση του πλήρους ελέγχου από τους Ρεπουμπλικάνους.

Δημοσκοπικοί Μέσοι Όροι και καθοριστικοί παράγοντες

Γενική Πρόθεση Ψήφου για το Κογκρέσο (Generic Congressional Ballot): Οι Δημοκρατικοί διατηρούν προβάδισμα 8 έως 9 ποσοστιαίων μονάδων κατά μέσο όρο στις εθνικές μετρήσεις. Οι δημοσκοπήσεις στα τέλη Οκτωβρίου τοποθετούν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων γύρω στο 50–52% για τους Δημοκρατικούς έναντι 41–44% για τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι Δημοκρατικοί διατηρούν προβάδισμα 8 έως 9 ποσοστιαίων μονάδων κατά μέσο όρο στις εθνικές μετρήσεις. Οι δημοσκοπήσεις στα τέλη Οκτωβρίου τοποθετούν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων γύρω στο 50–52% για τους Δημοκρατικούς έναντι 41–44% για τους Ρεπουμπλικάνους. Ανεξάρτητοι Ψηφοφόροι: Το δημοσκοπικό χάσμα τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, οι οποίοι στρέφονται υπέρ των Δημοκρατικών υποψηφίων με διψήφιες διαφορές (περίπου +13 μονάδες) στα εθνικά δείγματα.

Το δημοσκοπικό χάσμα τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, οι οποίοι στρέφονται υπέρ των Δημοκρατικών υποψηφίων με διψήφιες διαφορές (περίπου +13 μονάδες) στα εθνικά δείγματα. Ιστορικές Τάσεις Ενδιάμεσων Εκλογών: Ιστορικά, οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν ως θεσμικό αντίβαρο απέναντι στο κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο. Η υψηλή κινητοποίηση των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης και τα επίπεδα δημοτικότητας της προεδρίας αντικατοπτρίζουν τα παραδοσιακά μοτίβα πολιτικής αντίδρασης στις κάλπες των midterms.

Πολιτικές Επιπτώσεις και … ποιος θα θυσιαστεί

Είναι σαφές πως αν την Τρίτη τα εκλογικά αποτελέσματα καταδείξουν εκλογική νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, η κυβέρνηση Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα εισέλθουν σε τροχιά εσωστρέφειας και αναζήτησης λύσεων καθώς και υπόδειξης κάποιων «Μαύρων Προβάτων» τα οποία και θα «αναλάβουν» την ευθύνη για την ήττα.

Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν μόνον την Βουλή των Αντιπροσώπων τότε η πολιτική μάχη για τις εκλογές του 2028 θα πάρει χαρακτήρα εθνικής σταυροφορίας με τους Ρεπουμπλικάνους να συσπειρώνονται γύρω από τον νέο ηγέτης τους που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Αντιπρόεδρος Βανς.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση είτε στην πρώτη είτε στην δεύτερη περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον τρόπο άσκηση της εξουσίας από τον Λευκό Οίκο. Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες, θα υπάρξει «πολιτική ανθρωποθυσία» και όλα δείχνουν πώς το πρόσωπο που θα θυσιαστεί στον βωμό της εσωτερικής αυτορρύθμισης των Ρεπουμπλικάνων θα είναι ο Υπουργός Άμυνας ( Πολέμου) Πιτ Χέγκσεθ (Peter Hegseth).

Ποια όμως είναι η ηγετική φυσιογνωμία η οποία θα αναλάβει από την επόμενη Τρίτη να οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στις εκλογές του 2028; Η γαλλική « Le Monde» επισημαίνει τα εξής προτείνοντας έμμεσα ένα πρόσωπο:

«Ο Μπαράκ Ομπάμα μπαίνει στη μάχη στο πλευρό του Τζον Όσοφ, ανερχόμενου αστέρα του Δημοκρατικού στρατοπέδου. Στα 39 του χρόνια, ο Τζον Όσοφ είναι μία από τις αποκαλύψεις της προεκλογικής εκστρατείας. Η σύγκριση του με τον Μπαράκ Ομπάμα ήταν αναπόφευκτη, πέρα από τη διαφορά ηλικίας. Το ίδιο αθλητικό παράστημα, μεσάτο πουκάμισο, σηκωμένα μανίκια, χέρια στο πόντιουμ. Μια σπάνια μαεστρία στον ρυθμό του λόγου, που επιτρέπει την εναλλαγή των επιδράσεων και της έντασης στη φωνή. Μια ικανότητα να απευθύνεται άμεσα και να συνεπαίρνει το κοινό. Ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα φάνηκε να υιοθετεί αυτόν τον παραλληλισμό, καλώντας σε ψήφο υπέρ του Τζον Όσοφ: “Δεν είναι μόνο επειδή είναι πάντα άψογος. Δεν είναι επειδή μοιάζει με Κένεντι, όλο γοητεία στα βίντεό του. Είναι επειδή μαθήτευσε δίπλα στον δικό του μέντορα και δικό μου, έναν από τους σπουδαιότερους: τον Τζον Λιούις”. Η αναφορά σε αυτή την εμβληματική μορφή των πολιτικών δικαιωμάτων αποτελεί αναπόφευκτο πέρασμα σε κάθε προεκλογική συγκέντρωση των Δημοκρατικών στην Τζόρτζια.»

Ποιοι άλλοι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών

Κυβερνήτες Πολιτειών

Οι κυβερνήτες θεωρούνται συχνά οι ισχυρότεροι διεκδικητές, καθώς συνδυάζουν εκτελεστική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να κερδίζουν εκτός των παραδοσιακών «προπυργίων» του κόμματος.

· Josh Shapiro (Τζος Σαπίρο – Κυβερνήτης Πενσυλβάνιας): Μετριοπαθής, με υψηλά ποσοστά αποδοχής στη σημαντικότερη πολιτεία-κλειδί (swing state) των ΗΠΑ. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσελκύσει ανεξάρτητους και κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές.

· Gretchen Whitmer (Γκρέτσεν Γουίτμερ – Κυβερνήτης Μίσιγκαν): Κεντρική φιγούρα στη «Ζώνη της Σκουριάς» (Rust Belt). Διαθέτει ισχυρό μηχανισμό, εκλογική απήχηση στην εργατική τάξη των Μεγάλων Λιμνών και εμπειρία σε σκληρές πολιτικές αναμετρήσεις.

· Andy Beshear (Άντι Μπεσίρ – Κυβερνήτης Κεντάκι): Ένα από τα σπανιότερα εκλογικά φαινόμενα του κόμματος, καθώς έχει εκλεγεί και επανεκλεγεί κυβερνήτης σε μια βαθιά συντηρητική (deep-red) πολιτεία. Προτάσσει έναν συναινετικό, πρακτικό λόγο με έμφαση στα τοπικά ζητήματα καθημερινότητας.

· Gavin Newsom (Γκάβιν Νιούσομ – Κυβερνήτης Καλιφόρνιας): Διαθέτει τεράστιο δίκτυο χρηματοδότησης και έντονη εθνική αναγνωρισιμότητα. Είναι από τους πιο επιθετικούς επικοινωνιακά αξιωματούχους απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους, αν και η ταύτισή του με την προοδευτική Καλιφόρνια ενδέχεται να αποτελεί μειονέκτημα στις βιομηχανικές πολιτείες του Midwest.

· J.B. Pritzker (Τζ. Μπ. Πρίτσκερ – Κυβερνήτης Ιλινόι): Διαθέτει τεράστια προσωπική περιουσία που του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί εκστρατείες, ενώ παράλληλα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τα συνδικάτα και την προοδευτική βάση του κόμματος.

Στελέχη Εθνικής Εμβέλειας

· Pete Buttigieg (Πιτ Μπούτιτζετζ – Πρώην Υπουργός Μεταφορών): Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επικοινωνιολόγους του κόμματος, με σπάνια ικανότητα να επιχειρηματολογεί πειστικά ακόμη και σε εχθρικά μέσα ενημέρωσης. Διατηρεί πιστή βάση δωρητών και ψηφοφόρων από την υποψηφιότητά του το 2020.

· Kamala Harris (Κάμαλα Χάρις – Πρώην Αντιπρόεδρος): Διατηρεί καθολική αναγνωρισιμότητα και βαθιές ρίζες στους παραδοσιακούς μηχανισμούς του Δημοκρατικού κόμματος. Ωστόσο, η ηγεσία της θα εξαρτηθεί από το αν το κόμμα επιλέξει τη συνέχεια ή μια ριζική επανεκκίνηση με νέα πρόσωπα.

Γερουσιαστές από πολιτείες-κλειδιά

· Mark Kelly (Μαρκ Κέλι – Γερουσιαστής Αριζόνας): Πρώην αστροναύτης και βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού, με μετριοπαθές προφίλ και αποδεδειγμένη αντοχή σε μια κρίσιμη πολιτεία των συνόρων (Αριζόνα). Ελκύει ψηφοφόρους ασφαλείας, τεχνολογίας και εθνικής άμυνας.

· Jon Ossoff & Raphael Warnock (Γερουσιαστές Τζόρτζιας): Εκπροσωπούν τη δυναμική ανάδυση του Νότου για τους Δημοκρατικούς. Ο Όσοφ ξεχωρίζει για τη νεανική απήχηση, τον πειθαρχημένο δημόσιο λόγο και την υποστήριξη κορυφαίων προσωπικοτήτων όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ενώ ο Γουόρνοκ διαθέτει εξαιρετικό ρητορικό χάρισμα και βαθιά σύνδεση με την αφροαμερικανική κοινότητα.

Η προοδευτική πτέρυγα (Progressives)

· Alexandria Ocasio-Cortez (AOC – Βουλευτής Νέας Υόρκης): Ηγετική μορφή της αριστερής πτέρυγας, με ασύγκριτη επιρροή στα ψηφιακά μέσα, στους νέους ψηφοφόρους και στους μικροδωρητές. Αν και η εκλογιμότητά της σε εθνικό επίπεδο συζητείται έντονα, κινητοποιεί όσο ελάχιστοι την οργανωτική βάση.

· Ro Khanna (Ρο Κάνα – Βουλευτής Καλιφόρνιας): Προωθεί μια ατζέντα «προοδευτικού καπιταλισμού» και επαναβιομηχανοποίησης, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της τεχνολογικής Silicon Valley και των παραδοσιακών εργατικών κοινοτήτων της ενδοχώρας.