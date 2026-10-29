Απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η παρουσία του χιονιού ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στα ορεινά της Φθιώτιδας.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης και μέχρι τις απογευματινές ώρες, η χιονόπτωση ήταν συνεχής και κατά τόπους έντονη, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό στα μεγαλύτερα υψόμετρα της Περιφερειακής Ενότητας.

Στην Οίτη, μάλιστα, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε σε ορισμένα σημεία ακόμη και τους 30 πόντους, καλύπτοντας δρόμους, δέντρα και πλαγιές.

Μόλις η είδηση για την έντονη χιονόπτωση άρχισε να κυκλοφορεί, αρκετοί επισκέπτες κατευθύνθηκαν προς τα χωριά γύρω από την Υπάτη, αλλά και προς την πλευρά της Παύλιανης, για να απολαύσουν από κοντά το πρώτο έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό της περιόδου.

Τα χιονισμένα έλατα, οι παραδοσιακοί οικίσκοι και το κατάλευκο τοπίο συνέθεσαν εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε βαθύ χειμώνα παρά στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο προέρχονται από το Καταφύγιο της Οίτης, όπου το χιόνι δημιούργησε ένα εντυπωσιακό, σχεδόν παραμυθένιο σκηνικό.